Obľúbená porotkyňa SuperStar oznámila krásnu novinku: Tehotná!

Bude z nej mamina! Sympatická česká herečka, ktorá sa do povedomia Slovákov dostala hlavne vďaka šou Česko Slovenská SuperStar, sa na sociálnej sieti pochválila tehotenským bruškom.

Patricie Pagáčová po 2 rokoch manželstva s Tiborom Pagáčom neraz čelila otázkam o bábätku. Pre zvedavých fanúšikov mala vždy rovnakú odpoveď - až príde ten správny čas. A ten nakoniec prišiel! Usmievavá porotkyňa zo speváckej šou oznámila krásnu novinku z exotickej dovolenky na Maledivách.

"Pre všetkých "Ja to vedel/a" a "Ja to hovoril/a", mali ste pravdu!" potvrdila Patricie dohady o jej tehotenstve. "Vraj sa tomu hovorí babymoon, keď chcete ešte stihnúť poslednú dovolenku vo 2. Tak zdravíme z babymoonu a obrovsky ďakujem vám všetkým, čo ste tu so mnou," dodala Patricie a pridala tri modré srdiečka. V ktorom je mesiaci a či do rodiny Pagáčovcov pribudne chlapček alebo dievčatko, si herečka nateraz necháva pre seba.