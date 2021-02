Dieťaťu nikdy neobliekajte modré plavky: Môžete mu tým zachrániť život!

Záchranári na desivých fotkách ukázali, prečo by ste dieťaťu nikdy nemali obliekať modré plavky. Môžete mu tým zachrániť život.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Je veľmi dôležité, aby malo dieťa vo vode pestrofarebné plavky, pretože v modrých plavkách je takmer nemožné ho pod vodou zbadať, informuje portál The Sun. Na prvý pohľad sa zdá, že fotografia zobrazuje prázdny bazén. Sotva badateľná tmavá škvrna je v skutočnosti dieťa v modrých plavkách, plávajúce na dne bazéna. Voda býva navyše častokrát mútna od opaľovacích krémov, čo ešte viac sťažuje viditeľnosť. Austrálska facebooková skupina CPR Kids zdieľali na sociálnej sieti znepokojivú fotografiu a varovali rodičov pred možným nebezpečenstvom. Apelovali na nich, aby zabezpečili, že ich dieťa bude viditeľné. Najlepším spôsobom je pestrofarebný plavecký úbor.

Fotografia sa rýchlo stala virálnou a zdieľali alebo komentovali ju stovky ľudí. „To je také strašidelné, vôbec som to dieťa nevidela,“ napísala jedna žena. Mnoho dotknutých rodičov ale poukázalo na to, že pri nakupovaní pre ich deti, najmä chlapcov, sa dajú len ťažko nájsť pestrofarebné plavky. „Bolo by skvelé, keby ste o tomto mohli informovať výrobcov plaveckých odevov!" napísal jeden z rodičov. V istom veku, alebo keď dieťa rýchlo vyrastie sú farebné možnosti výrazne obmedzené.

Riaditeľka CPR Kids, Sarah Hunsteadová, pre Daily Mail Australia uviedla, že je nevyhnutné, aby rodičia „aktívne dozerali“ na svoje deti a boli s nimi v bazéne alebo okolo neho. „Pokiaľ ide o plavčíka, vždy si musíte uvedomiť, že aj keď v okolí môže byť veľa ľudí, nemusí sa nutne pozerať na deti," povedala.

Jedna matka v komentároch opísala desivú situáciu, keď sa jej dieťa takmer utopilo. „Nevydalo žiaden zvuk, bolo úplne ticho. Ja som bola na dosah ruky, no vôbec som si nevšimla, že bojuje o život,“ napísala. Sedela na okraji bazéna a sledovala, ako sa hrá, keď zrazu jej manžel skočil do vody a topiace sa dieťa vytiahol.