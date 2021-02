Ako to bolo s pokusom o samovraždu Jankovskej? Vyšetrovacia komisia za múrmi väznice!

Komisia rezortu spravodlivosti vykonala v piatok (5. 2.) kontrolu v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica vo veci incidentu väzobne stíhanej Moniky Jankovskej.

"Predpokladáme, že závery by mali byť do pár dní. Následne bude možné o nich bližšie informovať," povedal hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla. Hovorca spresnil, že obvinená je naďalej hospitalizovaná v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

V nedeľu 31. januára krátko predpoludním príslušníci z ústavu Banská Bystrica pri komunikácii s obvinenou spozorovali, že nereaguje obvyklým spôsobom. Obvinenú na základe odporučenia ústavného lekára vyšetrili vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Odtiaľ ju potom previezli do nemocnice v Trenčíne. "Požitie nadmerného množstva liekov bolo s jej plným vedomím a s vedomím aj následkov, ktoré to môže mať. Môžem jednoznačne povedať, že je to akt zúfalstva," skonštatoval minulý týždeň jej obhajca Peter Erdös po návšteve v nemocnici.

Bývalá štátna tajomníčka je vo väzbe od minuloročnej marcovej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod názvom Búrka. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, 22. januára 2021 nevyhovel jej žiadosti o prepustenie z väzby.