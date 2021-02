Tento nápad sa stal hitom: Uvidíte, čo robí muž po príchode z obchodu domov, spravíte to tak tiež!

Prečo si nezjednodušiť pravidelné činnosti, keď sa to dá?

Užívateľ TikToku 1980sgamer zverejnil video, v ktorom radí zákazníkom obchodov pri nákupe potravín. Ako ušetriť čas? Sledujte!

Niekedy dá nakupovanie poriadne zabrať. Určite poznáte situáciu, keď niekoľko tašiek vlečiete z auta do bytu, alebo nákup po jednom kuse nosíte z kufra. Tento muž prišiel s návodom, ako to vybaviť bez neustáleho sa vracania po to, čo v kufri auta ešte zostalo.

Umiestnil si doň dva väčšie koše na bielizeň, do ktorých tovar nahádže z nákupného košíka a potom ho len pohodlne na dvakrát odnesie. Tento tip získal na sociálnej sieti 3,5 milióna lajkov a státisíce zdieľaní. Zdá sa, že ľuďom padol aj v čase zásobovania sa počas pandémie vhod.