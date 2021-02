Pôjde aj po vlastných? Lipšic prehovoril po zvolení do funkcie: Ako chcem viesť špeciálnu prokuratúru

Prešiel bez hlasov opozície, ale aj niektorých koaličných poslancov.

Novým špeciálnym prokurátorom sa stane bývalý politik a advokát Daniel Lipšic (47). Na zvolenie mu stačilo 79 hlasov a konkurentom z prokurátorskej oblasti nedal šancu. Dostane sa tak na vysokú pozíciu v trestnej oblasti a niektorí kritici mu vyčítajú blízku spätosť s aktuálne vládnucou garnitúrou. On sám tvrdí, že pretrhne väzby s politikmi a úrad bude zastávať nestranne.

Lipšic sa z politiky stiahol pred pár rokmi po tom, čo neúmyselne usmrtil človeka na priechode pre chodcov. Odvtedy sa venoval viac či menej mediálne zaujímavým kauzám ako advokát. Do boja o šéfa špeciálnej prokuratúry sa prihlásil napriek tomu, že mu opozícia aj niektorí koaliční poslanci vyčítali, že je až príliš spájaný s najsilnejšou vládnou stranou OĽaNO.

Pôjde aj po vlastných?

Lipšic však plánuje pretrhnúť väzby s politikmi a sľubuje, že bude chcieť pôsobiť nestranne. „Je dôležité, aby inštitúcie ako sú Špecializovaný trestný súd a Úrad špeciálnej prokuratúry mali dôveryhodnosť verejnosti," povedal Lipšic v relácii Na telo.

„Ešte dôležitejšie je, aby konali zákonne a išli po všetkých osobách, ktoré naplnia zákonné znaky skutkovej podstaty nejakého trestného činu. Nie som nepopísaným listom, bol som dvakrát vo vláde v rezortoch, ktoré majú blízko k trestnej politike a ľudia môžu posúdiť, či som sa v týchto pozíciách správal nestranne. Lakmusovým papierom úprimnosti boja proti korupcii každej garnitúry je, či ide aj po vlastných, pokiaľ prekročia zákon.“

Výhrady Transparency

Lipšic sa plánuje vylúčiť z rozhodovania o politicky citlivých kauzách s ľuďmi, proti ktorým otvorene vystupoval alebo naopak ich podporoval. „Akonáhle by tam bolo akékoľvek relevantné zdanie možného konflitku, tak áno. Nemohol by som nejakým spôsobom vstupovať do prípadov osôb, s ktorými som bol v blízkom vzťahu pozitívnom či negatívnom,“ uviedol Lipšic. Premiér Igor Matovič hovorí, že od neho očakáva nezávislosť a spoľahlivosť.

Naopak kriticky sa k jeho voľbe stavajú napríklad v Transparency International, kde ho síce považujú za garanciu, že stíhanie veľkých korupčných rýb bude pokračovať, no zároveň aj toho, že „špeciálna prokuratúra bude permanentne politizovaná a jej kroky, obzvlášť proti opozičným politikom namočeným do korupčno-klientelistických sietí posledné desaťročie, budú spochybňované ako zneužitie moci“.

Stelesňoval odpor proti mafii

Grigorij Mesežnikov, politický analytik Otvoriť galériu Grigorij Mesežnikov Zdroj: anc

- V rámci diskusie o rôznych kvalitách kandidátov sa objavila otázka jeho spätosti s vládnou garnitúrou. Otázniky však neboli v súvislosti s jeho kvalifikáciou, pokiaľ ide o jeho účinkovanie v oblasti justície očakávam, že bude veľmi efektívnym špeciálnym prokurátorom. Stále sa bude prejavovať to, čo mu vyčítali opoziční poslanci či mimovládne organizácie. Dlhé roky stelesňoval síce odpor voči mafiánskym praktikám, no tým, že sa zaangažoval do straníckej politiky, tak každé rozhodnutie súvisiace s politikmi bude pod paľbou kritiky.

Rozhodnutia môžu byť spochybňované

Tomáš Koziak, politológ Otvoriť galériu Tomáš Koziak Zdroj: anc

- Určite nebol vhodnou voľbou a to pre spätosť so súčasnou koalíciou. Jeho rozhodnutia môžu byť, nech budú akokoľvek dobré, spochybňované, budú označované ako dôsledok jeho politickej orientácie. Pokiaľ bude vydávať rozhodnutia, ktoré pôjdu po politických špičkách Smeru a Hlasu, čo možno vidieť na okruhu NAKA, ktorý sa smerom k nim sťahuje, bude to vysoká karta v rukách tých, ktorí ho budú chcieť spochybniť. Na druhej strane si myslím, že môže byť dobrým šéfom vzhľadom na jeho morálnu integritu.

Voľbou nahrali opozícii

Radoslav Štefančík, politológ Otvoriť galériu Radoslav Štefančík Zdroj: anc

- Keďže je to kandidát koalície, jeho zvolením nahrala koalícia opozícii. V prípade možného stíhania niekoho z radov opozície totiž môžu poukazovať na jeho politickú minulosť a prepojenia. Aj v prípade zmeny vlády sa Daniel Lipšic vo svojej funkcii udrží. Musel by sa zmeniť systém voľby, ktorý je doteraz nastavený, čiže z tohto pohľadu bude neodvolateľný podobne ako bol Dušan Kováčik.