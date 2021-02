Do Česko Slovensko má Talent sa vracia najväčšia legenda: Pátrovič má tento rok veľký plán

Je späť a sebavedomejší ako kedykoľvek predtým. Bez speváka Jozefa Pátroviča (79) by bolo za posledných desať rokov na televíznych obrazovkách smutno.

Večný súťažiaci v jojkárskej šou Česko Slovensko má talent neustále predstupuje pred porotu s nádejou v srdci, že sa mu súťaž nakoniec predsa len podarí vyhrať. A hoci sa tak ešte nestalo, patrí mu čestné miesto netitulovaného „maskota“ zábavnej šou.

Za tých niekoľko rokov sa mu podarilo vytvoriť si silnú fanúšikovskú základňu a práve pre svojich priaznivcov má samozvaný umelec dobré správy. Až tento rok sa totiž chystá predviesť, aký talent v ňom drieme!

Jozef Pátrovič si žije svojím pokojným životom - stará sa o záhradu, o dom, trávi čas so svojou manželkou. Akonáhle však vyjde cez bráničku na ulicu, okamžite sa stáva stredobodom záujmu svojich fanúšikov, ktorí netrpezlivo vyhliadajú jeho ďalšie vystúpenie. A vyzerá to tak, že až tak dlho už nebudú musieť čakať. Hviezda talentovej súťaže ČSMT totiž pripravuje svoj comeback! „Rozmýšľal som o tom, ale budem musieť. Vychádza mi to tak. Tento rok, ak Boh dá, budem mať v júli 80. A keď som mal 77, tak som im sľúbil, že začnem spievať, keď budem mať 80. Tak ten sľub budem musieť dodržať,“ zveril sa Pátrovič so svojimi plánmi Novému Času. Práve rok 2021 tak bude rokom, kedy pán Pátrovič celému Česku a Slovensku ukáže, aký talent sa v ňom skrýva. Tento jeho zámer by tak bol výrazným rozdielom oproti jeho vystúpeniam v predchádzajúcich ročníkoch. „Tam som nespieval. Tam som ukazoval pokoru.“ A tá veru umelcovi nechýba. To, že jeho vystúpenia v talentovej súťaži neboli najlepšie, sám priznáva. „Ja to doma zaspievam bez problémov, na úrovni a na 100 percent. No a v televízii to vyjde tak na 20, na 30 percent. Ale už som sa trošku ostrieľal, tak si myslím, že už by sa to malo podariť,“ úprimne sa teší Pátrovič.

Spevák nemá núdzu o fanúšikov kdekoľvek sa ukáže. Zdroj: TV Joj

Ako veľký pedant, na pódiu sa chce prezentovať iba tým najlepším, jeho fanúšikovia si to predsa zaslúžia. A tých má veru slušnú kopu. Všetci už čakajú na jeho najnovší hit. „No tak oni čakajú, to ja viem. Koľkokrát mi volajú v noci. Dokonca minule už som bol aj naštvaný. Majú moje číslo, tak ma v noci vyrušujú. Hovorím im: Chlapci, to sa ale nerobí toto. Ja keď spím, tak nemôžem ísť k telefónu,“ sťažuje si umelec, hoci k svojim priaznivcom sa vždy správa s úctou. Rovnako rešpektuje aj všetkých porotcov, pred ktorými doposiaľ spieval. Aj keď na jeho adresu nepadali vždy pochvaly, rád ich má všetkých. Svojho najobľúbenejšieho porotcu si však vybrať nevie. „Tak to je ťažké, lebo ja ich beriem všetkých. Mne to nevadí, že oni povedia aj niečo proti srsti. Jediné, čo sa mi tam nepáči, že oni to robia s takou pýchou a pritom nepoznajú moju pokoru. Toto nevedia ohodnotiť.“ Pátrovič touto cestou reaguje aj na kampaň, ktorú v minulých ročníkoch vymyslel jeden z porotcov Jakub Prachař. Ten na jeho počesť nechal vyrobiť tričká a dokonca prišiel s nápadom na udeľovanie Cien Jozefa Pátroviča. „Aj ten Jakub, on tam tričká, sošky, všetko možné vymýšľa, ja to nepotrebujem takéto veci, mne to nerobí dobre. Ja som im povedal: Sláva patrí Bohu a nie človeku. Človeku pristane pokora,“ uzatvára spevák, ktorý už netrpezlivo čaká na to, kedy sa bude môcť opäť postaviť pred nadšené davy v ďalšom pokračovaní jojkárskej šou, ktorú prinesie na obrazovky v blízkej budúcnosti.