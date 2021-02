Ďalší vpád cudzincov do slovenskej ligy: DAC lovil až v Amerike

Ďalší vpád cudzincov! Ani krátka zimná prestávka neodradila futbalové kluby od hromadných, miestami až divokých nákupov. Desiatky zahraničných hráčov, väčšinou celkom neznámych, pribudnú na súpiskách účastníkov našej najvyššej súťaže, ktorá odštartovala jarnú časť dvomi dohrávkami z jesene.

Kvôli ME zažije aj Fortuna liga zrýchlené tempo. Prakticky za tri mesiace spoznáme majstra. Najnovšie opatrenia sa futbalu nemajú dotknúť. „Som rád, že podľa ministra zdravotníctva nebude mať Covid automat vplyv na pokračovanie piatich ligových súťaží. Futbalové kluby do testovania investovali aj vlastné nemalé peniaze,“ povedal pre Nový Čas šéf Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Niektoré kluby v januári hýrili na zimnom prestupovom trhu. Doslova zemetrasenie nastalo v Pohroní. Posledný tím tabuľky angažoval 12 nových mien, z toho sedem cudzincov (Mali, Pobrežie Slonoviny, Francúzsko). Prišli aj hráči zo Švajčiarska, keďže sa očakáva vstup nového akcionára práve z krajiny helvétskeho kríža. Podobný scenár zvolila tiež Nitra. Pod Zoborom je zrazu plno hráčov z Nemecka.

Prílev často podpriemerných legionárov vyvolal u nás už v minulosti vlnu kritiky. Kolotoč s ich príchodmi a väčšinou aj rýchlymi odchodmi sa stal bežnou praxou. Šéf riadiaceho orgánu ligy si nemyslí, že je to znepokojujúci stav. „Štatistiky hovoria, že Slováci odohrali najviac minút, z desiatky najvyťaženejších počas jesene bolo osem Slovákov. Takmer celú reprezentáciu do 21 rokov tvoria hráči z Fortuna ligy,“ pokračoval I. Kozák, ktorý dodal: „Veľa klubov je závislých od ďalšieho predaja hráčov. Preto idú cestou ich nákupu zo zahraničia v regulovanom pomere. Iné volia zasa formu akadémií a výchovu vlastných odchovancov,“ tvrdí Kozák. Tabuľkovo druhá Dunajská Streda sa rozhodla pre mix. Nakupovala vo vyspelých krajinách (Brazília, Argentína, Nemecko, Wales, USA). Získala mladíkov, ktorí budú rásť v jej akadémii a neskôr ich môže DAC posunúť do áčka alebo výhodne predať.