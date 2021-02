Draghi ukončil prvé kolo rokovaní o novej talianskej vláde: Koho podporu si už získal?

Bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi v sobotu skončil prvé kolo rozhovorov zameraných na zostavenie novej talianskej vlády, pred ktorou bude úloha vyviesť krajinu z ekonomickej krízy a ďalších dôsledkov epidémie vírusového ochorenia Covid-19.

Draghi - prezývaný aj "Super Mario" za to, že eurozónu začiatkom minulého desaťročia vyviedol z dlhovej krízy - už v rámci svojich rokovaní získal podporu viacerých politických aktérov.

Podporu mu sľúbila stredoľavá Demokratická strana (PD) a malý subjekt Italia Viva (IV) bývalého premiéra Mattea Renziho, ktorý stál za pádom poslednej vlády Giuseppeho Conteho. Draghiho podporuje aj stredopravá strana Forza Italia (FI) Silvia Berlusconiho.

V sobotu pripravenosť podporiť v poradí už 67. vládu v talianskych povojnových dejinách deklarovala aj ultrapravicová Liga Severu vedená Matteom Salvinim.

Liga je podobne ako Hnutie piatich hviezd (M5S) antisystémovou politickou stranou. Aj M5S už zmiernilo svoj pôvodne odmietavý postoj k Draghimu.

Salvini v sobotu pre televíziu RAI News24 vyhlásil, že jeho strana je pripravená podporiť novú vládu. "Sme najväčšou politickou silou v krajine, sme silou, ktorá by mala byť vo vláde ... na rozdiel od niektorých si nemyslíme, že sa môžeme dostať dopredu tým, že vždy odmietame," uviedol Salvini po stretnutí s Draghim.

Dodal tiež, že tam, kde sú na riadiacich postoch zástupcovia Ligy, "vidno vynikajúce výsledky". Poznamenal tiež, že počas rozhovoru s dezignovaným premiérom nadobudol presvedčenie, že mnohé Draghiho nápady a vízie sa zhodujú s pozíciami Ligy. "Potrebujeme spoločné ciele a každý sa musí niečoho vzdať, aby mohol kráčať cestou, ktorá nie je príliš dlhá," dodal Salvini.

Salvini zároveň naznačil, že o zložení budúceho kabinetu sa na rokovaní nerokovalo.

Aj keď Salvini nestanovil žiadne podmienky pre vstup do vlády, uviedol, že svoje konečné rozhodnutie oznámi po druhom kole rozhovorov na budúci týždeň.

Po sobotňajšom ukončení prvého kola rozhovorov s politikmi sa Draghi v pondelok stretne so zástupcami občianskej spoločnosti aj odbormi a neskôr sa vráti k rokovaniam so zástupcami politických strán.

Ak si Draghi nezabezpečí parlamentnú väčšinu alebo stratí podporu poslancov po nástupe do funkcie, v Taliansku by sa mohli konať predčasné voľby. Prezident Sergio Mattarella, ktorý by mohol predčasné voľby iniciovať, však v utorok uviedol, že sa chce tomuto scenáru vyhnúť, kým krajina zápasí s pandémiou a ekonomickou krízou.

Politická kríza v Taliansku vypukla začiatkom januára, keď expremiér Matteo Renzi, keď svoju stranu Italia Viva (IV) stiahol z vládnej koalície. Conteho vláda, ktorá fungovala od septembra roku 2019, tým prišla o parlamentnú väčšinu a 26. januára podala demisiu, čím sa riešenie situácie dostalo do rúk prezidenta Mattarellu.

Až do nástupu novej vlády bol poverený vedením dočasného kabinetu dosluhujúci premiér Conte.