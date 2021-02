Smutné správy z nemocnice na Kramároch sa naplnili: Známe hokejové dvojča podľahlo covidu!

Sociálnymi sieťami sa už od včerajšieho večera šíri rýchlosťou svetla smutná správa o tom, že jednovaječné dvojičky Róbert a Ľudovít Bartošovci sa nakazili koronavírusom, z toho pre jedného z nich, Roba, malo ochorenie až fatálne následky. Druhý z bratov momentálne bojuje na prístrojoch v nemocnici na Kramároch. Novému Času to dnes potvrdil blízky rodinný zdroj.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

S bratislavským zimákom boli bratia spätí dlhé roky. Len ťažko by ste hľadali fanúšika Slovana, ktorý by ich nepoznal. Už na prvý pohľad totiž budili pozornosť dlhočiznými vlasmi a zarastenými bradami.

Boli to proste neoficálni maskoti belasého tímu. Vďaka KHL, kde Slovan svojho času pravidelne hrával, a majstrovstvám sveta boli známi po celom svete.

"Áno, je to pravda. Odišiel mi jeden ďalší kamarát. Robov brat Ľudvo je ešte na Kramároch a, chvalabohu, sa jeho zdravotný stav zlepšuje. Aspoň tak mi to dnes povedal. Ale veľmi zle to znáša, keď im minulý týždeň ešte aj mamina zomrela. Robo zomrel na koronu, tak ako aj jeho mama," potvrdil Novému Času zdroj z rodinného prostredia dvojičiek Bartošových.