Matovič sa stiahol: Prečo trucuje uprostred krízy?! Politológ hovorí o extréme, Cigániková o sabotáži

Urazil sa a stiahol sa do úzadia! Šéf vlády Igor Matovič (47) sa v najhorších pandemických časoch rozhodol nezúčastniť rokovaní vlády a prijímanie nových opatrení nechal na svojich ministroch.

Tento krok vysvetľuje tým, že sa už vraj prejedol populistických hier, týkajúcich sa zmien COVID automatu, ktorý vstupuje do platnosti už v pondelok. Premiér tak síce berie plný plat, no zodpovednosť za rozhodnutia vlastného kabinetu sa snaží hodiť na iných. Matovič je často kritizovaný za to, že až príliš zasahuje do prijímania protipandemických opatrení a manažovanie krízy nezvláda.

Viacerí vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej ho preto vyzývali, aby prenechal riadenie krízy na niekoho iného. Najnovšie sa rozhodol nezasahovať do rozhodovania vlády o nových opatreniach, ktoré majú začať platiť už od pondelka 8. februára. Nie je to však preto, že vyslyšal hlasy tých, ktorí ho upozorňovali na chyby, ale preto, že nechce mať zodpovednosť za nové opatrenia.

Hnevá ho, že COVID automat schválili všetky koaličné strany, no tesne pred tým, ako má začať platiť, sa menia viaceré jeho body. „Pred dvomi týždňami sme sa všetci dohodli, že od 8. februára Slovensko na automat prejde. Potom zrazu opäť prišli reči od niektorých členov koalície, že sa musí v automate uvoľniť toto, hento, tamto. V čase, keď sme mali rekord v počte hospitalizovaných. Takýchto populistických hier som sa už prejedol, a preto som sa rozhodol, že tentoraz pri vytváraní dohody radšej prítomný nebudem,“ vysvetlil svoje konanie Matovič.

Vzhľadom na britskú mutáciu považuje uvoľňovanie za riziko. „Rokovaní koaličných strán ohľadom COVID automatu sa tento týždeň cielene nezúčastňujem, lebo chcem, aby si za rozhodnutím koalície stáli všetky strany koalície a neukazovalo sa prstom vždy len na mňa...“ dodal premiér.

Výsledok až v piatok večer

Matovič napriek svojmu štrajku nakázal ministrovi financií zvolať na piatok ráno zasadnutie vlády. Premiér naň neprišiel, tak ako dopredu avizoval. „Predseda vlády je šéfom vládneho kabinetu a musí niesť zodpovednosť za každé rozhodnutie,“ kritizuje jeho správanie politológ Radoslav Štefančík, ktorý dodáva, že ak sa Matovič nevie postaviť za rozhodnutia vlády, v ktorých bol prehlasovaný, mal by odstúpiť. Premiér však aspoň na diaľku zaúkoloval ministrov.

Nakázal im na zasadnutí prijať uznesenie, týkajúce sa nových nariadení. Totiž ani tri dni pred nabehnutím na automat neboli známe detaily, ako to bude presne vyzerať, a v neistote boli milióny ľudí, či už pre otváranie škôl, alebo pre test potrebný do práce. Viaceré samosprávy nevedeli, kto sa musí dať testovať a koľko odberných miest majú nachystať. Premiér na naše otázky do uzávierky neodpovedal, no v piatok večer sa nečakane ukázal na tlačovke o nových opatreniach.

Ak sa bojí prevziať zodpovednosť, mal by odstúpiť

Radoslav Štefančík, politológ

- Jeho správanie určite nie je správne. Je to zvláštne, ale zase pri Igorovi Matovičovi nič zvláštne. V jeho kontexte je to typické. Dôležité však je, že predseda vlády je šéfom vládneho kabinetu a musí niesť zodpovednosť za každé rozhodnutie. Aj za také, pri ktorom by bol prehlasovaný. Myslím si, že v takýchto prípadoch by si mal osvojiť takéto rozhodnutie a prezentovať ho navonok ako svoje. Ak sa bojí vziať zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie svojich ministrov, tak by mal odísť z funkcie.