Kariéra nového špeciálneho prokurátora Lipšica: Štúdium na Harvarde a 14 rokov v KDH

Za nového špeciálneho prokurátora bol v piatok večer zvolený Daniel Lipšic.

Do boja o post ako neprokurátor mohol prihlásiť vďaka novele zákona o prokuratúre, ktorú do parlamentu v lete 2020 predložili poslanci koaličných strán. Rovnaká zmena vtedy nastala aj pri voľbe generálneho prokurátora. Opozičné strany Hlas a Smer nazvali zmenu „lex Lipšic“. Tvrdili, že zákon je šitý Lipšicovi na mieru.

„Nič iné sme od koalície nechceli, len aby bola podmienka, že za špeciálneho porkurátora, keď už to má byť neprokurátor, mal byť zvolený človek, ktorý má čistý odpis z registra trestov. Táto podmienka, hoci by to malo byť v záujme štátu, nebola splnená,“ uviedol Peter Pellegrini.

Jeho strana Hlas vyhlásila, že špeciálna prokuratúra pod vedením Lipšica bude absolútne nedôveryhodná. Lipšic od začiatku oponoval tým, že po nehode sa vzdal poslaneckého mandátu a stiahol sa z politiky. Kandidovať za špeciálneho prokurátora môže, keďže to nebol úmyselný trestný čin. V minulosti sa špekulovalo, že bude generálnym prokurátorom, no prezidentka Zuzana Čaputová by ho zrejme nevymenovala.

Lipšicova kariéra

- študoval právo na Univerzite Komenského

-postgraduálne štúdium absolvoval na Harvarde

- 14 rokov bol členom strany KDH

- v rokoch 2002 až 2006 bol ministrom spravodlivosti a v rokoch 2010 až 2012 ministrom vnútra

- na ministerstve mu bol poradcom Milan Krajniak zo Sme rodina, ktorý mu teraz pomohol vybaviť bezpečnostnú previerku

- v roku 2012 založili s poslankyňou Janou Žitňanskou a Gáborom Grendelom politickú stranu Nová väčšina – Dohoda

- v septembri 2016 sa stal účastníkom dopravnej nehody, na následky ktorej zomrel chodec. Následne sa rozhodol vzdať svojho mandátu v Národnej rade.

- v prípade vraždy Jána Kuciaka vystupoval ako právny zástupca rodičov zavraždeného novinára

- venoval sa mnohým mediálne známym veciam ako trestný advokát

- v piatok 5. februára ho poslanci zvolili za nového špeciálneho prokurátora

Čo hovoril na vypočúvaní

-„Aby niekto, kto poruší zákon, akokoľvek vplyvný a akokoľvek bohatý, musel niesť svoj diel zodpovednosti.“

-„Pre mňa je boj proti zločinu životným poslaním. Dnes sa Slovensko nachádza na hrane. Buď sa vrátime späť do systému našich ľudí, alebo spravíme ten krok ďalej.“

-„Tri roky ma stíhali na základe trestného oznámenia skupiny Penta a Mariána Kočnera. Ak ma to niečo naučilo, tak to, že sa to už nesmie nikdy zopakovať.“

-„V minulosti som ako trestný advokát zastupoval ľudí, ktorí sú v dnešnej vláde: Igora Matoviča, ministra obrany Naďa, ministra pôdohospodárstva Mičovského. Zastupoval som ich preto, že som bol presvedčený, že sa im deje neprávosť.“

-„V takých veciach by som bol vylúčený, musel by rozhodnúť zástupca špeciálneho prokurátora. Pre mňa je otázka nestrannosti veľmi dôležitá. Aj objektívne zdanie znamená, že by som ako špeciálny prokurátor nemohol rozhodovať.“

-„V prípade úspešnosti mojej voľby by som neudržiaval ani neformálne kontakty s ľuďmi z politiky.“