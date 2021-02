Lipšica vypočúvali kvôli postu špeciálneho prokurátora: Pikantná otázka o Zsuzsovej

Na boj s extrémistickými deliktami je potrebná špecializácia, tvrdí kandidát na špeciálneho prokurátora Daniel Lipšic.

V prípade úspešnosti svojej kandidatúry by vykonal na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) audit a diskutoval by o tom, ako zachovať špecializáciu a väčšiu vyváženosť medzi jednotlivými prokurátormi. Skonštatoval to počas pondelkového vypočúvania pred parlamentným ústavnoprávnym výborom. Šéf výboru Milan Vetrák (OĽANO) zároveň prerušil schôdzu výboru, poslanci sa opäť zídu v utorok (2. 2.) o 9.00 h. Pokračovať majú vo vypočúvaní kandidátov Jána Šantu a Vasiľa Špirka.

Lipšic hovorí, že pôvodná koncepcia generálneho prokurátora Maroša Žilinku bola zachovať extrémistické oddelenie pod oddelením všeobecnej kriminality. To podľa neho "dáva logiku". Umožňuje to špecializáciu a spravodlivejšie vyrovnanie agendy medzi prokurátormi. To, ktoré trestné činy by mali byť v pôsobnosti ÚŠP, je vecou parlamentu. "Je to jeho suverénne rozhodnutie a myslím si, že k zmene v tejto veci v Trestnom poriadku nepríde," podotkol.

V boji proti extrémizmu pomôže trestné právo, no "na konci dňa je kľúčové vzdelanie". Ľudia, ktorí šíria klamstvá o holokauste, by mali byť podľa neho na okraji spoločnosti. "Majú mimoriadne nízku empatiu," skonštatoval Lipšic s tým, že radikálne názory sa vyskytujú častejšie. Lipšic tiež tvrdí, že jeho názor na slobodu prejavu sa nezmenil, no prokurátor musí podľa neho verne aplikovať to, čo je v zákone. "Prokurátor je na to, aby zákon napĺňal, nie na to, aby ho tvoril," skonštatoval. Ak by sa stal špeciálnym prokurátorom, vyhlásil, že jeho akademické názory na slobodu prejavu nesmú mať vplyv na výkon jeho funkcie.

Rozdeľovanie spisov na ÚŠP by malo byť podľa neho v kompetencii riaditeľov odborov. Ak by mal udeľovať spisy špeciálny prokurátor sám sebe, tak len po dohode, aby nevznikla pochybnosť, že si prideľuje spisy účelovo. V súvislosti s problematikou vzatia do väzby si myslí, že najmä sudcovia Špecializovaného trestného súdu veľmi starostlivo posudzujú, či sú naplnené dôvody na väzbu, pretože ide o enormný zásah do osobnej slobody. "Myslím si, že rozhodnutia tomu nasvedčujú," skonštatoval.

Lipšic mal tiež odpovedať na otázku poslanca Jozefa Pročka (OĽANO) o údajnej intímnej komunikácii s dnes už odsúdenou Alenou Zsuzsovou. Spomenul viaceré kompromitačné akcie, ktoré sa v minulosti diali v súvislosti s jeho osobou. Tvrdí, že sa potvrdilo, že komunikácia bola dôsledkom heknutia jeho profilu na sociálnej sieti. Pročko sa tiež Lipšica spýtal, či by nebolo vhodné vzdať sa kandidatúry, keďže v prípade jeho úspechu vo voľbe by bol ako prokurátor ešte stále dva roky podmienečne odsúdený v súvislosti s dopravnou nehodou. Lipšic odpovedal, že na konci dňa je to na zvážení poslancov NR SR. Zopakoval, že by si do konca života vyčítal, keby sa o túto pozíciu nepokúsil a nezabojoval. "Z boja som nikdy neutekal, nebudem utekať ani teraz, aj keby som prehral," dodal.