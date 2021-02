Karol Konárik o poslednom stretnutí s priateľom Robom Kazíkom († 73): Mrazivé rozprávanie

Začiatok roka bol na Slovensku aj v Česku poznačený úmrtiami známych umelcov. Po herečke Hane Maciuchovej († 75), herečke Dalme Špitzerovej († 96), skladateľovi Ladislavovi Štaidlovi († 75), hercovi Andym Hrycovi († 71) či spisovateľovi Jurajovi Šebovi († 77) si nebo 1. februára vzalo známeho elegána a interpreta vždyzelených šlágrov Roba Kazíka († 73). Na sympatického repeťáka sme spomínali s jeho priateľom, spevákom Karolom Konárikom (71).

Posledná rozlúčka s vaším priateľom a kolegom Robom Kazíkom bola veľmi expresná. Kvôli pandemickým opatreniam sa na pohrebe viacerí kolegovia z brandže nezúčastnili. Ako ste si uctili jeho pamiatku?

Roba som mal rád, veď sme sa poznali od osemnástich rokov. Hovoril som s jeho manželkou Marikou, keď zomrel. Ospravedlnil som sa, že nemôžem prísť na pohreb, som odcestovaný. Poslal som veniec, ale ja som s ním dušou bol. Viete, vedel som, že Robo mal nejaké choroby, no nemyslel som si, že tak skoro odíde. Keď sme nedávno nahrávali klip k piesni Priatelia, spievali sme a dívali sme sa do očí. V jeho pohľade bolo čosi zvláštne, cítil som, akoby sa so mnou lúčil.

Aké bolo to vaše posledné stretnutie s ním?

Nahrali sme pesničku, sedeli sme spolu pri červenom vínku, potom sme si zahrali bowling. Vo štvrtok popoludní som mu odovzdal desať CD. Vyobjímali sme sa a povedal som mu: „Robko, potom mi dones dobré biele vínko z Topoľčianok!“ Netušil som, že je to posledný raz, čo sa vidíme. Takto sme sa rozlúčili.