Spoja sily: SMK a Most-Híd vytvoria spoločnú stranu

Mimoparlamentné strany SMK a Most-Híd sa spoja a vytvoria spoločnú stranu. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia.

Priznávajú v ňom, že rokovania o spoločnom projekte aj s neparlamentnou Spolupatričnosťou nevyšli. "Januárové kompromisné návrhy zo strany SMK-MKP a Most-Híd rokovania neposunuli k dohode troch strán a ďalšie rokovania nepriniesli výsledky. Rozhodli sme sa, že organizačné základy novej maďarskej politickej reprezentácie na Slovensku položíme spoločne," píšu v stanovisku SMK a Most-Híd. Ich cieľom naďalej ostáva zapojenie všetkých politických a spoločenských subjektov so záujmom o jednotnú reprezentáciu.

Pripomínajú, že Maďarov na Slovensku tieto dve strany rozdelili na desať rokov. SMK sa rozštiepila v roku 2009, následne vznikol Most-Híd, ktorý stranu vystriedal v parlamente. Po voľbách 2020 zostal pred bránami parlamentu aj on. "My teraz spojíme to, čo iní rozdelili," uviedol predseda Mosta-Híd László Sólymos. Na zjednotenie maďarskej komunity na Slovensku podľa neho treba takú stranu, ktorá bude odzrkadľovať rôznorodosť a pestrosť tejto komunity. Zdôrazňuje naďalej potrebu zastupovať záujmy aj ďalších národnostných menšín. "A každého, s kým žijeme spolu v regiónoch," poznamenal.

"Stredobodom našej spoločnej vízie je naďalej zachovanie a rozvoj maďarskej komunity na Slovensku a silné, sebavedomé južné a východné Slovensko," uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR poslala SMK. S Mostom-Híd chcú takú maďarskú politickú formáciu, "ktorá vďaka svojej širokospektrálnosti je schopná efektívne zastupovať čo najrozsiahlejšie spektrum spoločnosti v slovenskej a európskej politike".