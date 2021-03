Sociologička Silvia Porubänová: Politici rátajú s tým, že každý škandál trvá dva dni

Pandémia koronavírusu zasiahla do našich životov. Kvôli opatreniam máme obrovský deficit sociálnych kontaktov, čo ľudí pripútalo k sociálnym sieťam. Aj tradičné reklamné kampane nahrádzajú influenceri, pretože sú autentickí.

V súčasnosti sa k nim pridáva čoraz viac ľudí zo šoubiznisu. O tom, ako populárne osobnosti ovplyvňujú naše správanie, sme sa porozprávali so sociologičkou a riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silviou Porubänovou.

Prednedávnom spôsobila tenisová legenda a dnes aj módna ikona a influencerka nepríjemný škandál. Bola prednostne očkovaná vakcínou proti covidu, na ktorú sú vytvorené prísne poradovníky. Aký príklad dáva svojim tisíckam sledovateľov na instagrame?

Celá story Dominiky Cibulkovej zakrátko vyšumela a je to snáď aj dobre. Ak by sa Dominika „nepredbehla“, lepšie povedané - ak by jej ktosi (možno iniciatívne) neponúkol okamžitú prednostnú vakcináciu, pravdepodobne by sme si tak rýchlo a do dôsledkov neuvedomili, že pravidlá sa vo vypätej pandemickej situácii jednoducho neobchádzajú. Nie je to slušné, prípustné a dúfajme, že bez následných sankcií ani možné! Nenahovárajme si totiž, že v časoch prvých neurčitých správ o dostupnosti vakcinácie mnohí nezačali snovať plány, ako sa ihneď a akýmkoľvek spôsobom dať zaočkovať. Na druhej strane, pre tých ľudí, ktorí Dominiku sledujú a podporujú na sociálnych sieťach, to určite nebude dôvod na trvalú stratu sympatií. Vnímajú jej osobnú prezentáciu v dlhodobejšom a asi aj ľudsky komplexnejšom kontexte. Očaruje a fascinuje ich z veľmi osobných dôvodov.

Tenistka následne urobila akési gesto, keď sa rozhodla ísť na pár hodín pomáhať pri testovaní. Ako vnímate toto rozhodnutie z pohľadu sociologičky?

Presne ako gesto, inšpirované možno aj inými známymi ľuďmi vo svete. Rozhodla sa priznať si chybu, ospravedlnila sa a symbolicky pobudla niekoľko hodín „v prvej línii“. Účel bol splnený a asi už nikto nemá chuť čítať o tejto kauze ďalej a znovu.

Podobný rozruch spôsobil napríklad aj Jozef Banáš, ktorý má na svojej stránke okolo 40-tisíc sledovateľov. Spisovateľ sa netajil tým, že verejne spochybňoval koronavírus, ktorý ho napokon dostal až na nemocničné lôžko. Medzitým však možno mnohí okopírovali jeho názor na pandémiu.

Vonkoncom nejde o porovnateľné, či s rovnakým záverom zovšeobecniteľné príklady. Pán Banáš pochyboval, kládol legitímne otázky, apeloval na kritickú reflexiu pandémie covidu. Po hospitalizácii v dôsledku ťažšieho priebehu choroby opísal svoje individuálne pocity, fyzickú a mentálnu situáciu, neprestal sa však dovolávať odpovedí na zásadné otázky. Morálne ani občiansky nepochybil, iba cez svoj vlastný príbeh naďalej hľadá odpovede na otázky, ktoré sužujú všetkých, či väčšinu. Navyše ho sledujú prevažne ľudia s rozvinutým kritickým myslením.

Nemala by však práve verejne známa osobnosť dôkladnejšie zvažovať svoje názory a rozhodnutia? Zvlášť v tejto dobe, keď ľudia vnímajú všetko oveľa citlivejšie?

Opakujem, pán Banáš predsa nie je influencer, ktorý sa prezentuje svojmi outfitmi alebo mejkap tutoriálmi. Na jeho stránke nikto nebude ovplyvňovaný „pozlátkom“ či snobskými pózami… Je to napokon spisovateľ a publicista, ktorého mienkotvornosť pramení práve vo veľmi osobných a špecifických názoroch. Určite ho nemožno podozrievať z neuváženosti alebo nepremyslených formulácií.