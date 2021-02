Sociologička Porubänová o škandále Cibulkovej: Ak by sa nepredbehla, jedno by sme si neuvedomili

Pandémia koronavírusu zasiahla do našich životov. Kvôli opatreniam máme obrovský deficit sociálnych kontaktov, čo ľudí pripútalo k sociálnym sieťam. Aj tradičné reklamné kampane nahrádzajú influenceri, pretože sú autentickí.

V súčasnosti sa k nim pridáva čoraz viac ľudí zo šoubiznisu. O tom, ako populárne osobnosti ovplyvňujú naše správanie, sme sa porozprávali so sociologičkou a riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silviou Porubänovou.

Prednedávnom spôsobila tenisová legenda a dnes aj módna ikona a influencerka nepríjemný škandál. Bola prednostne očkovaná vakcínou proti covidu, na ktorú sú vytvorené prísne poradovníky. Aký príklad dáva svojim tisíckam sledovateľov na instagrame?

Celá story Dominiky Cibulkovej zakrátko vyšumela a je to snáď aj dobre. Ak by sa Dominika „nepredbehla“, lepšie povedané - ak by jej ktosi (možno iniciatívne) neponúkol okamžitú prednostnú vakcináciu, pravdepodobne by sme si tak rýchlo a do dôsledkov neuvedomili, že pravidlá sa vo vypätej pandemickej situácii jednoducho neobchádzajú. Nie je to slušné, prípustné a dúfajme, že bez následných sankcií ani možné! Nenahovárajme si totiž, že v časoch prvých neurčitých správ o dostupnosti vakcinácie mnohí nezačali snovať plány, ako sa ihneď a akýmkoľvek spôsobom dať zaočkovať. Na druhej strane, pre tých ľudí, ktorí Dominiku sledujú a podporujú na sociálnych sieťach, to určite nebude dôvod na trvalú stratu sympatií. Vnímajú jej osobnú prezentáciu v dlhodobejšom a asi aj ľudsky komplexnejšom kontexte. Očaruje a fascinuje ich z veľmi osobných dôvodov.

Tenistka následne urobila akési gesto, keď sa rozhodla ísť na pár hodín pomáhať pri testovaní. Ako vnímate toto rozhodnutie z pohľadu sociologičky?

Presne ako gesto, inšpirované možno aj inými známymi ľuďmi vo svete. Rozhodla sa priznať si chybu, ospravedlnila sa a symbolicky pobudla niekoľko hodín „v prvej línii“. Účel bol splnený a asi už nikto nemá chuť čítať o tejto kauze ďalej a znovu.