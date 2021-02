Slová novozvoleného amerického prezidenta hovoria za všetko: Amerika je späť!

Americký prezident Joe Biden vo štvrtok prisľúbil obnoviť angažovanosť USA vo svete, informovala agentúra AFP.

Jeho slová zazneli na pôde ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone, kde vystúpil s prejavom o úlohe Spojených štátov vo svete. "Amerika je späť. Diplomacia je späť. Ste v strede všetkého, čo mám v úmysle urobiť," vyhlásil Biden pred pracovníkmi ministerstva a diplomati v sprievode viceprezidentky Kamaly Harrisovej.

Podľa agentúry AP Biden uviedol, že pozastaví plánované stiahnutie amerických vojakov z Nemecka, ktoré avizoval jeho predchodca Donald Trump, ukončí podporu saudskoarabskej vojenskej ofenzívy v Jemene proti husíjským povstalcom a urobí z podpory práv LGBTQ základný kameň diplomacie.

Ako píše AFP, Biden podľa svojich slov varoval ruského prezidenta Vladimira Putina, že USA už nebudú tolerovať "agresívne kroky Ruska, zasahovanie do našich volieb, kybernetické útoky, trávenie jeho občanov". Dodal, že Putinovi to dal "jasne najavo", a to "spôsobom odlišným od môjho predchodcu".

Biden taktiež vyzval armádu v Mjanmarsku, ktorá v rámci prevratu zadržala popredných predstaviteľov civilnej vlády, aby sa "vzdala moci". Avizoval okrem toho zvýšenie počtu utečencov prijatých v USA ročne zo súčasných 15.000 na 125.000.