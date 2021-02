Otváranie 1. stupňa ZŠ a maturitných ročníkov rozdelilo učiteľov na dva tábory: Prečo sa (ne)obávame návratu do škôl?!

Majú zmiešané pocity! Väčšina učiteľov, ktorí sa majú vrátiť v pondelok opäť do škôl, pociťuje obavy. Mnohí otvorene hovoria, že štát nedomyslel otázku ich bezpečnosti a žiadajú lepšie ochranné pomôcky či prednostné očkovanie.

Nájdu sa však aj takí, ktorí sa chcú k deťom okamžite vrátiť a to aj napriek veľkému riziku, ktoré im hrozí. Niektoré samosprávy sa však zariadili po svojom a rozhodli sa, že školy ich v meste či obci zostanú zatvorené. Ako celú situáciu vnímajú učitelia?

Do školy sa teším

Peter Riecky (47), učiteľ SŠ, Nové Mesto nad Váhom

- Návratu do školy sa určite nebojím, práve naopak, teším sa. Nielen deťom, ale aj učiteľom chýba socializácia. Dištančné vzdelávanie má aj svoje výhody, je to pohodlnejší spôsob výučby. Kvalitatívne sa biológia ako jeden z mojich aprobačných predmetov dá zvládnuť na dobrej úrovni aj dištančne. Ako jeden z najväčších problémov však vidím úplnú absenciu pohybu. Preto ako učiteľ telesnej výchovy vidím ako nevyhnutnosť návratu do škôl aj obnovenie hodín telesnej výchovy.

Som bezradná a zúfalá

Miroslava Reho-Štulrajterová(49), učiteľka SŠ, Martin

- Ako budem riešiť nástup do práce? Som bezradná a zúfalá! Mám 49 rokov, autoimunitné ochorenie, som po embólii do AP, zle sa mi dýcha, keď mám vyjsť na 2. poschodie, kde vyučujem. Dýchanie závisí nielen od zriedenej krvi, ale aj od množstva železa.

Keď mi niekto nakáže niečo bez toho, aby bral seriózne ohľad na moje zdravie, keďže naše vedenie sa riadi iba nariadením vlády a nepoužíva zdravý sedliacky rozum, bohužiaľ, musím sa o seba postarať sama. Ja by som sa veľmi rada vrátila do školy, rada by som so študentmi zapájala pneumatické, hydraulické schémy, no zaistiť dvojmetrové odstupy, dezinfekciu komponentov, meracích prístrojov alebo len obyčajných klávesníc je nemožné.

Vyučovanie v triede nič nehradí

Zuzana Horváthová (39), učiteľka 1. stupňa, (39), ZŠ Krosnianska 4, Košice

- Na žiakov sa teším, netajím sa však aj tým, že to môže mať aj isté riziká. Vyučovanie cez počítače je dobré aspoň v tom, že udržiavame sociálny kontakt a učivo deťom vieme vysvetliť aspoň cez obrazovku. Vyučovanie v triede však nič nenahradí. Dištančné štúdium je vyčerpávajúce pre deti, ale aj pre nás učiteľov.

Učitelia môžu mať z návratu do školy aj obavy, ale pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení to zvládnu. Prehodnotiť by sa mal aj poradovník očkovania v súvislosti s učiteľmi, ktorí sa takto dostávajú do priameho kontaktu nielen so žiakmi, ale aj s ich rodinami. Takisto ako ostatní kolegovia, aj ja sa obávam toho, aby do školy neprišlo dieťa nakazené. Snažím sa to brať s pokojom, chvalabohu, takú skúsenosť som ešte nemala.





Mali by nám dať respirátory

Monika Pistovčáková Šenková (54), ZŠ Námestie mladosti, Žilina-Hájik

- Deti potrebujú byť na vyučovaní v škole, počuť a vidieť učiteľov aj spolužiakov. Rizikové je teraz asi všetko, ale keďže vidím, či už vonku alebo na facebooku, že sa deti (i dospelí) aj tak stretávajú, treba deti do škôl pustiť, nedá sa ich donekonečna učiť dištančne. Pán minister by mal dať školám respirátory, aby boli všetci trochu viac chránení, a dať zaočkovať pedagogických pracovníkov. Po britskej mutácii môže prísť ďalšia, čo by sme robili potom? Držme si palce, nech sa krivka chorých zníži a nech môžeme zase viesť plnohodnotný život s úsmevom na perách.