Jedinečný Andy Hryc († 71): Sedem filmov a seriálov, vďaka ktorým si ho budeme navždy pamätať

Vedel vyťažiť maximum z menších úloh, v tých veľkých exceloval. Zosnulého herca Andyho Hryca († 71) režiséri najradšej obsadzovali do postáv záporákov, a tak navždy zostane spojený s podvodníckym barmanom zo Sladkých starostí a monštruóznym kuričom Ráczom z Rivers of Babylon.

Účinkoval v desiatkach filmov či seriálov, tieto sú z tých najpamätnejších.

Sladké starosti (1984)

Debušé, píše sa to debouche! Legendárny nápoj v kultovej komédii Juraja Herza nepripravoval nik iný ako Andy Hryc respektíve jeho podarená postava barmana, ktorý sa neváhal obohacovať akýmkoľvek spôsobom. Mimochodom, pamätáte si recept na predražený nápoj? Čierny čaj sa doplní trochou brandy, pridá sa pár kvapiek citrónu a najdôležitejšia zložka – saponát na umývanie riadu! Podáva sa v koňakových pohárikoch.

Utekajme, už ide! (1986)

Toto je presne príklad menšej úlohy, v ktorej si ho však veľmi dobre pamätáme. Hlavnú pozornosť v komédii Dušana Rapoša pútal smutno-smiešny príbeh mladej rodiny natlačenej v jednoizbovom byte a ich invázia do susedstva obývaného zámožným kúzelníkom. Práve k onomu mágovi však prišiel na návštevu jeho kolega z Indie stvárnený práve Hrycom. A potom sa diali veci!

Rivers of Babylon (1998)

Drsná kniha Petra Pišťanka o kriminálnom podsvetí Bratislavy v čase nežnej revolúcie sa dočkala rovnomenného a podobne nemilosrdného filmu. Hlavnej postavy, mocibažného kuriča Rácza, sa bravúrne zhostil Andy Hryc. Na plátne pôsobil tak vierohodne, že kusisko obludného Rácza si so sebou potom vláčil niekoľko rokov aj v reálnom živote.

Čierni baróni (2004)

Svoje si odohral aj v Čechách. Spomenúť môžeme seriál režiséra Juraja Herza, ktorý nadviazal na úspešnú snímku Čierni baróni z roku 1992, pričom základom všetkého boli populárne knihy Miloslava Švadrlíka. Andy stvárnil majora Halušku alias Terazkyho. „Je to asi sen všetkých hercov mojej životnej kategórie hrať túto úlohu... To nie je práca, to je zábava,“ povedal pre Českú televíziu.

ZOO (2016)

V nových televíznych projektoch ho posledné roky takmer nebolo vidieť. Výnimkou bol jojkársky seriál ZOO, kde si s chuťou zahral Zoliho starajúceho sa o to, aby mali zvieratá plné žalúdky. Samozrejme, aby nevybočil z radu stvárňovaných charakterov, Zoli bol najväčší kšeftár na svete – zbieral ťaví trus a predával ho na internete ako špeciálne suveníry a zo zhnitého ovocia, čo nestihli zjesť opice, pálil pálenku...

Čiara (2017)

„Neviem, či by sa naštval, ale určite by mu to bolo ľúto. A mne tiež. Môj otec je skvelý herec, som šťastná, keď môže hrať v mojich projektoch,“ povedala nám svojho času Andyho dcéra Wanda Adamík Hrycová, ktorá preňho našla rolu aj vo filme Čiara. V úspešnom trileri ovenčenom viacerými cenami Slnko v sieti či prestížnou cenou na festivale v Karlových Varoch, sa herec prevtelil do skorumpovaného policajta.

Slovania (2021)

Efektnejšiu rozlúčku so svojou bohatou kariérou si možno ani nemohol priať. Výpravný historický fantasy seriál, ktorý produkovala jeho dcéra Wanda, od začiatku nakrúcania charakterizujú samé superlatívy. Už čoskoro ho začne vysielať televízia JOJ. Andy si zahral statného kováča Horana.