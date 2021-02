Desivé priznanie Kryenbühla: Keď som videl ten pád, bol som blízko infarktu!

Zlomená kľúčna kosť, otras mozgu, pretrhnutý krížny väz v kolene. Pri švajčiarskom lyžiarovi Ursovi Kryenbühlovi (27) stáli počas zjazdu v Kitzbüheli všetci strážni. Hoci boli následky jeho pádu strašné, operácii sa vyhol.

Najväčšiu ujmu však utrpel na duši. Keď si desivý moment pozrel zo záznamu na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici, takmer sa mu zastavilo srdce.

"Nemal by som to povedať, ale pozrel som si to hneď prvú noc po páde," prezradil Kryenbühl. Pohľad na videozáznam mu ale vôbec neurobil dobre.

"EKG mi hneď začalo zvoniť na poplach, srdcová frekvencia okamžite stúpla. Hneď ku mne na izbu dobehla sestra a celá vyľakaná sa ma pýtala, že čo sa deje," spomína na desivé chvíle pre denník Blick Kryenbühl. "Keď som sa jej priznal, že som si pozrel, čo sa vlastne stalo, poprosila ma, aby som to nerobil," dodal.