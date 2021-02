Po 6 deťoch porodila mladá mamička dvojičky, musela sa vynájsť: Parádne riešenie obliekania do pyžamiek

Viete si predstaviť, ako vyzerá bežný večer v rodine s 8 malými deťmi? Mladá mamička ponúkla svetu pohľad do ich súkromia.

Keď mala Chloe Dunstan 22 rokov, už z nej bola mama troch detí. S manželom Rohanom vychovávali Evana (8), Otta (7) a Felix (6). Po nich sa rodinka z Austrálie rozrástla hneď o trojčatá. Rufus, Hank a Pearl majú dnes takmer päť rokov. Koncom minulého roka sa Chloe narodili zdravé dvojičky. Všetky deti počal pár prirodzene, píše Daily Mail.

Dvadsaťsedemročná mamička sa stará o osem detí a domácnosť. Svoju večernú rutinu ukázala vo videu, ktoré zverejnila na internete. Okolo pol piatej začne pripravovať večeru. Deti zatiaľ spoločne upratujú hračky. "Kým robia staršie deti poriadok, bábätká si pospia," prezradila vo videu. Chloe uprednostňuje rýchle jedlá, ktoré sa dajú ľahko pripraviť, no zároveň sú výživné. O 18.00 h podávala na večeru cestoviny so zeleninou a náhradou mäsa. S manželom sa väčšinou najedia, až keď sú deti v posteli.

Po večeri prichádza na rad kúpanie. Staršie deti sa s obľubou pozerajú ako mama kŕmi a kúpe dvojičky Sylviu a Cosma. S umytými zubami si deti ľahnú do postielok. "Pred spaním si čítame rozprávku," povedala Chloe, ktorá v priebehu rokov nazhromaždila pre rodinu viac ako 1000 kníh. Deti majú večierku o ôsmej. Priznala, že teraz je to oveľa jednoduchšie. Z detí vytvorí dvojice, ktoré si pomáhajú pri obliekaní do pyžama. Keď všetok hurhaj ustane, hodinku si oddýchne aj s manželom pri televízii.