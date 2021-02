Vláda schválila predaj FFP2 a FFP3 s nulovou DPH: Budú respirátory naozaj lacnejšie?

Lepšia ochrana pred covidom. Vzhľadom na britskú mutáciu nového koronavírusu viaceré krajiny uprednostňujú respirátory namiesto rúška.

Na Slovensku sú tiež odporúčané, hoci nie sú povinné. Ide však o pomerne drahú ochranu dýchacích ciest, a tak vláda navrhla do konca apríla zaviesť nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na respirátory FFP2 a FFP3. Nový Čas zisťoval, či budú naozaj lacnejšie, ale aj to, či sa budú dať vôbec zohnať.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí upozornil, že rúško už nemusí byť dostatočnou ochranou pred britskou mutáciou nového koronavírusu. „Pokiaľ sa respirátor nosí správne a dobre prilieha na tvár, je účinný na 98 percent,“ povedal minister.

Vládou schválený návrh o nulovej DPH ešte musí odklepnúť parlament. Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) vysvetľuje: „Treba však objektívne dodať, že samotná nákupná cena respirátorov sa neustále mení, keďže dopyt skokovo stúpol v rámci celej Európy a je nad momentálne výrobné kapacity dodávateľov.“

To sa prejavilo napríklad v Rakúsku, kde zregulovaná predajná cena sťažila nákup respirátorov. Štát totiž môže regulovať cenu, napríklad určením jej maximálnej hranice, ale ak tá obchodníkovi nevyhovuje, tovar jednoducho nebude ponúkať vôbec, pretože určená cena je podľa Krajčoviča v niektorých prípadoch nižšia, ako samotná nákupná cena respirátorov.

DPH znížili aj v Česku

Česká vláda už schválila dočasné zrušenie DPH na respirátory kategórie FFP2 a vyššie s tým, že opatrenie platí od stredy. Podľa vyjadrení českej Asociácie prevádzkovateľov lekárenských sietí to veľká väčšina lekární hneď aj premietla do svojich cien.

Odpustenú DPH musíme mať na papieri

Respirátory FFP2 bez výdychového filtra nie sú u nás zatiaľ povinné, ľudia ich nakupujú. Peter (35) ich zháňal v zdravotníckych potrebách v B. Bystrici. „Najlacnejšie som našiel v zdravotníckych potrebách. Stoja od 1,8 eura po 2 eurá za kus,“ povedal. Podľa zamestnancov je zlacňovanie kvôli odpusteniu DPH ešte predčasné. „To, že nejaké vyjadrenie bolo v televízii, pre nás nič neznamená, musíme to mať na papieri,“ myslia si.

Ceny sa menia každý deň

V novozámockej rodinnej Lekárni Na nábreží majú už nejaký čas zvýšený dopyt po respirátoroch. „Máme certifikované respirátory FFP2 od Interpharm, dnes za 1,74 eur/kus. Už zajtra budú lacnejšie, všetko závisí od nákupu,“ povedal majiteľ lekárne Miroslav Vörös (63) s tým, že tovar dopĺňajú každý deň a v priemere predajú asi 100 kusov. „Ak zrušia DPH, znamená to, že aj my ich budeme predávať lacnejšie. O koľko, to naozaj neviem povedať, keďže sú aj nákupné ceny každý deň iné,“ uzavrel Vörös.

Lacných respirátorov zatiaľ veľa niet!

V košických lekárňach a aj predajniach zdravotníckych potrieb mali len drahšie typy respirátorov. Matúšovi (25) z Trebišova sa napokon podarilo zohnať multi balenie respirátorov FFP2 v lekárni na autobusovej stanici. “Určite poslúžia lepšie ako obyčajne rúško a je to hlavne bezpečnejšie,” povedal. Lekárnička nám potvrdila, že majú už len niekoľko balení respirátorov po päť kusov za 4,99 €, čo v prepočte vychádza na menej ako euro. “Netuším, či ich cena po znížení dane klesne,” reagovala.

Je lepšie znížiť DPH, než určiť maximálnu cenu

Martin Krajčovič, predseda SAMO

- Regulácia predajnej ceny by mohla byť kontraproduktívna a paradoxne by to mohlo spôsobiť nedostatok respirátorov na slovenskom trhu. Tiež predávať tovar bez marže znamená predávať tovar so stratou, keďže súčasťou marže sú aj náklady obchodníka mimo nákupnej ceny. Dočasne zrušená DPH na respirátory by mohla okamžite pomôcť spotrebiteľom na Slovensku, keďže skúsenosti z minulosti naznačujú, že obchodné reťazce premietajú nižšiu DPH do nižšej predajnej ceny pre zákazníkov. Cenová regulácia môže naopak ešte viac sťažiť dostupnosť respirátorov pre občanov.

Ako v Česku, aj na Slovensku ceny znížime

Ľuboš Baran, Piluka.sk

- Čo sa týka respirátorov triedy FFP2/KN95, my aj naši dodávatelia máme dostatočné zásoby. Predaj v poslednom období narástol, čo predpokladám súvisí s vyjadreniami pána ministra Krajčiho v médiách. Po schválení zníženia DPH na 0% ceny adekvátne ponížime pre konečného spotrebiteľa. Zatiaľ je situácia na trhu dobrá a nepredpokladáme zdražovanie, avšak situácia sa môže zmeniť.

Ak schvália nulovú DPH, budeme ju uplatňovať

Peter Sedláček, PR manažér Dr.Max

- Môžem potvrdiť, že v lekárňach Dr.Max evidujeme za posledné týždne zvýšený záujem zákazníkov o respirátory FFP2. Vzhľadom na fakt, že ide o skokovitý nárast záujmu, môže dôjsť vo vybraných prípadoch k lokálnym a krátkodobým výpadkom dostupnosti respirátorov FFP2. Na záujem zákazníkov však reagujeme veľmi flexibilne a zásoby v našich lekárňach postupne dopĺňame podľa potreby. O respirátory typu FFP3 sme doposiaľ nezaznamenali zvýšený záujem zákazníkov.