Nešťastná speváčka Gizka Oňová: Priznala trápenie! Svoj údel nesie veľmi ťažko

Nemá to rozhodne jednoduché! Speváčku a televíznu hviezdu Gizku Oňovú (72) pozná celé Slovensko ako najznámejšiu a najstarostlivejšiu svokru.

V televíznej šou radila ťažko skúšaným rodinám a aj vďaka nej sa mnohým zmenil život k lepšiemu. Oňová má však sama vlastné deti a aj vnúčatá, ktoré nadovšetko miluje a sú pre ňu všetkým. Pandémia koronavírusu ju však od nich takmer na rok úplne odstrihla, čo nesie televízna svokra veľmi ťažko. Gizkina dcéra s tromi vnučkami totiž žije v ďalekom Anglicku.

Gizka je známa svojím optimizmom, ktorý sa snaží udržať si aj počas pandémie a lockdownu. „Mám sa striedavo ako každý, ale nedám sa. Nie som ochotná podľahnúť dobe a obmedzeniam. A snažím sa. Nehovorím, že každý deň je rovnako dobrý, alebo že každý deň je rovnako zlý,“ priznala Novému Času najznámejšia slovenská svokra, u ktorej je rodina vždy na prvom mieste. Svoje milované deti a vnúčatá má nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

„Žijú v Cardiffe, ale na striedačku Londýn - Cardiff. Jedna vnučka už skončila vysokú školu, ale ďalšie dve tam študujú. Teraz sú všetci v Cardiffe,“ vysvetlila Oňová, ktorú všadeprítomný koronavírus odrezal od milovaných.

„S dcérou som nebola od februára, čiže to bude rok. A s dvomi vnúčatami. Tá najstaršia vnučka bola nedávno u mňa dva mesiace nepretržite, ale pred Vianocami sa vrátila k mame. Bola nás navštíviť na dlhší čas, na sviatky, že ide domov a potom sa vráti. Lenže situácia je taká, aká je, tak zostala pri mame,“ hovorí Gizka a priznáva: „Chýba mi moja rodina, chýbajú mi veľké rodinné stretnutia, dotyky. Vďaka technológiám ich dennodenne vidím, ale nie je to to skutočné objatie.“

Aktívna dôchodkyňa

A hoci je Gizka odlúčená od rodiny, stále sa dokáže usmievať. Spoločnosť jej robí jej milovaný manžel. „Sme obidvaja doma a povedali sme si, že my sa nemôžeme nudiť. Tak som prijala ponuku vydavateľstva, takže čoskoro bude mať na svete CD,“ hovorí optimistická svokra.

„Bola to pre mňa výzva, že zamestnám si mozog výberom pesničiek, manžel s aranžmánmi. Nahrávali sme, potom sme diškurovali. Zamestnali sme sa a k tomu sme si neodpustili ani jeden deň bez prechádzky pri malom Dunaji,“ vymenúva speváčka. Manželia vraj absolvujú minimálne tri kilometre. „Imunita veľmi súvisí nielen so stravou, ale aj s pohybom a duševnou pohodou. Jeden druhého sa podporujeme,“ uzatvára Gizka.