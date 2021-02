Dedko († 72) sa rozhodol pre samovraždu: Dôvod rozhodnutia je ešte tragickejší

Bolo toho na neho priveľa. Malcolm Mather († 72) z Veľkej Británie nezvládal samotu a úzkosť, ktorej musel čeliť kvôli pandémii COVID-19.

Ako píše The Sun, zosnulý 72-ročný muž miloval svoju rodinu nadovšetko. Hlavne maličká vnučka Skye (2) mu vždy dokázala spraviť lepší deň. Izoláciu znášal veľmi ťažko. Už to nemohol viac zniesť, a tak vykonal to najhoršie. Obesil sa len dva dni po tom, ako sa naposledy stretol s maličkou ratolesťou. "Nemohol sa vyrovnať s tým, že nemôže pracovať a nestretáva sa s niektorými členmi rodiny kvôli obmedzeniam proti koronavírusu," povedala vdova Sandra. "Nevedel už, čo robiť so svojím časom a presviedčal sa, že bol vážne chorý a zomrie. Myslel si, že má Parkinsonovu chorobu, ale všetko to bolo v jeho hlave, bol zdravý a aktívny. Potreboval niečo robiť," vysvetlila manželka.

Malcolm, inak prezývaný Clive, sa odjakživa živil ako automechanik. Vďaka dlhoročným skúsenostiam si získal rešpekt svojich kolegov a aj nadriadených. "Miloval svoju prácu a bol vynikajúci mechanik. Bol taký múdry. Členovia tímu si ho vždy vážili a zákazníci by si pýtali iba jeho," povedala Sandra.

Svojho manžela videla naposledy predtým, ako sa vybral na každodennú dlhú prechádzku. Avšak už sa z nej nevrátil. V ten osudný deň jej zavolala polícia a dozvedela sa zdrvujúcu správu. Malcolm sa obesil. Sandra bola v obrovskom šoku. Malcolm mal už predtým príznaky úzkosti a doktor mu odporúčil, aby vyhľadal pomoc. Ešte v júni pôsobil tak, že nemá čo i len najmenšie nutkanie ublížiť si a vyjadroval sa veľmi racionálne. "Ale musíme myslieť na pekné časy, ktoré sme mali a máme krásne spomienky," uviedla zronená žena. "Je ironické, že Covid nikdy nedostal, ale bol to práve lockdown kvôli panédimii, ktorý ho prinútil vziať si život," povedala.

Malcolm mal vždy blízko k svojej vnučke Skye. Tá ho naposledy videla dva dni pred jeho samovraždou. Práve vtedy, kedy si vzial život, vyšlo prvýkrat z jej úst slovíčko "dedko". On to však už nepočul. Sandra po obrovskej bolesti odkazuje ostatným ľuďom, aby sa snažili s ostatnými komunikovať a nech sa stretávajú, ak to opatrenia povoľujú.