Veľký Šariš je európskou raritou: Môže sa pochváliť titulom mestečko športu!

Mesto Veľký Šariš sa v tomto roku hrdí titulom Európske mestečko športu 2021 a radnica to chce využiť aj na zlepšenie športovej infraštruktúry. Veľký Šariš je jedným z deviatich miest v Európe, ktoré získali tento titul.

Podľa primátora Viliama Kalla samospráva v súčasnosti pracuje na viacerých projektoch, ktoré súvisia so športovou infraštruktúrou.informoval Kall. Mesto pripravuje aj projekt na Fond na podporu športu, v rámci ktorého chce realizovať športový areál v základnej škole. “Vznikne tak bežecká dráha s tartanovým povrchom, ale aj nové multifunkčné ihrisko, ktoré by slúžilo futbalu, tenisu, basketbalu či volejbalu a jeho súčasťou by boli aj tribúny. Zároveň by sa vybudovala nová rozbehová dráha s doskočiskom a obnovilo veľké futbalové ihrisko. Slúžilo by to nielen na tréningy žiakov školy, ale aj miestnym športovým klubom v rámci ich kondičnej prípravy na sezónu a širokej verejnosti,“ dodal primátor mesta Veľký Šariš.

Mesto spolu s mládežou tiež rozvíja aktivity na vybudovanie skateparku za kolkárňou a pumptrackovej trate na Dolinách. S ich realizáciou chcú začať v tomto roku.Pracujeme aj na iných aktivitách, ktoré sú zamerané na opravu alebo údržbu súčasných športovísk v našom meste, ale aj na výstavbu novej cyklotrasy v mlynskom náhone,“ uviedol Kall.

Organizovaný šport vo Veľkom Šariši oslávil v roku 2019 sto rokov. Pre komisiu, ktorá vlani rozhodovala, komu titul Európske mestečko športu udelí, bolo dôležité, aby mesto vedelo zabezpečiť šport pre všetkých. Každý rok vyberie jedno Európske hlavné mesto športu, niekoľko Európskych miest športu a tiež niekoľko Európskych malomiest športu. Veľký Šariš spadá práve do tejto tretej kategórie miest do 25-tisíc obyvateľov. Najväčším benefitom tohto titulu je zviditeľnenie mesta na športovom poli. "Mesto by sa mohlo aj takýmto spôsobom možno ľahšie dostať k európskym projektom, ktoré sa týkajú športu,“ povedala Andrea Junger ako členka delegácie zo Slovenska Aces Europe, ktorá udeľuje tituly.