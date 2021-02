Prezident Erdogan naznačil možnú zmenu ústavy: Toto rozhodnutie pripraví jeho kritikov a rozum

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok naznačil možnú zmenu tamojšej ústavy. Kritici tamojšej vlády sa však obávajú, že prijatím novej ústavy by sa upevnila Erdoganova vedúca úloha v krajine, píše agentúra AFP.

Súčasnou ústavou sa Turecko riadi od roku 1982, ktorá bola prijatá v referende dva roky po vojenskom prevrate. Erdogan pripomenul, že predchádzajúca ústava z roku 1961 vznikla za rovnakých podmienok. "Je jasné, že zdrojom problémov Turecka je to, že ústavy boli vždy písané pučistami," vyjadril sa v prejave odvysielanom v tamojšej televízii po niekoľkohodinovom rokovaní vlády.

Návrh znenia novej ústavy podľa Erdogana začne jeho vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) podrobnejšie riešiť až po rozhovoroch s koaličnými partnermi z ultranacionalistickej Strany národného hnutia (MHP). Turecký prezident zároveň dodal, že návrh novej ústavy musí byť vytvorený "transparentne" a následne ho musia odsúhlasiť občania.

Erdogan (66) po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat v roku 2017 presadil zmenu ústavy, na základe ktorej bola zrušená premiérska funkcia a väčšina právomocí bola prenesená do rúk prezidenta. O rok neskôr vyhral voľby a prezidentský úrad prebral na nasledujúcich päť rokov.

Ďalšie prezidentské voľby sa v Turecku majú konať v roku 2023. V prípade, že by bol Erdogan opätovne zvolený, prezidentom krajiny by bol do roku 2028.