Raňajky u žiráf: Hotel Giraffe Manor ponúka lákavú atrakciu, za ktorú si poriadne zacvakáte

Prišli v mieri. Jediné, čo požadujú, sú chutné raňajky.

Žirafy z hotela Giraffe Manor v hlavnom meste Kene poznajú všetky triky, ako sa dostať k čerstvému ovociu. Neváhajú pri tom vopchať dlhočizné krky cez okno priamo do tanierov hostí. Dajte si pozor pred zabehnutím sústa. V tomto hoteli sa môže kedykoľvek zjaviť v okne veľká žirafia hlava. Stravovanie osamote tu v takom prípade nečakajte. Či sa to niekomu páči, alebo nie, najvyššie obyvateľky hotela sa ponúknu z tanierov hostí samy. A to každé ráno i večer.

Žirafia rezidencia sa rozprestiera na ploche 65 hektárov, pripomínajúc anglické vidiecke sídlo. Ako ubytovacie zariadenie slúži od roku 1984. Jeho terajšími majiteľmi sú Rick a Bryony Andersonovci. Rickovi rodičia tu založili africký fond na podporu ohrozených druhov zvierat. Medzi nimi boli aj žirafy núbijské Rothschildové.

Približne 15 z nich sa aktuálne zdržiava v hoteli. Niekoľkometrové zvieratá sa spájajú aj s hotelovými izbami. Celkovo ich je 12 a až 9 z nich je pomenovaných po jednotlivých žirafách. Najlacnejšie ubytovanie tu za jednu noc stojí 725 eur na osobu. Noc v luxusnom apartmáne vyjde dve osoby aj s dieťaťom do dvanásť rokov na 2 235 eur.

