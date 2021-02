Žasnú nad tým aj právnici! Ostrá kritika Krajčího novinky o esemeskovej priepustke na slobodu

Možnosť získať výnimku zo zákazu vychádzania formou SMS správy považujú ústavní právnici za hrubé prekročenie práva.

Ak by sa tak stalo, prezidentka, poslanci či generálny prokurátor by sa podľa nich mali obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR. Pre TASR to uviedli Eduard Bárány, bývalý podpredseda Ústavného súdu, a Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave.

Bárány označil návrh za "právnu nehoráznosť". "Obávam sa, že dnes sa u nás ide skôr cestou, čo je technicky možné, to sa spraví. Vzhľadom na obmedzený okruh subjektov, ktoré majú možnosť obrátiť sa na Ústavný súd, a krátkosť času sa ráta s tým, že žiadna náprava nenastane. Preto sa dlhodobo porušujú viaceré základné práva. Ide o hrubé prekročenie práva," zhodnotil Bárány.

Pripomenul, že v prípade realizácie opatrenia pôjde denne o státisíce až milióny SMS denne. To si bude podľa ústavného právnika vyžadovať množstvo kvalifikovaných úradníkov, ktorí by o výnimkách rozhodovali. "Technicky je to možné, ale právne je to strašné. Mám tiež pochybnosti o nutnosti opatrenia vzhľadom na pandemickú situáciu. Všetky čísla okrem hospitalizovaných klesajú už niekoľko dní," dodal odborník.

Bujňák predpokladá, že ak dôjde k zmene, bude sa realizovať cez novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Navrhované opatrenie považuje za veľmi výrazný zásah do základných práv a slobôd, ktorý by mal v prípade prijatia posúdiť ÚS SR. Naň sa však môže obrátiť do piatich dní od schválenia opatrenia len generálny prokurátor, skupina 30 poslancov parlamentu, prezidentka a vláda. "ÚS SR by sa mal vyjadriť, či je v poriadku, že tieto zásahy sú ukladané v takom širokom meradle. Sú tiež pochybnosti, či je opatrenie v súlade s princípom proporcionality, ktorý hovorí o tom, že sa máte snažiť obmedzovať práva a slobody v čo najšetrnejšej miere," poukázal Bujňák. Zdôraznil, že opatrenie by muselo byť prijaté len v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v pondelok načrtol, že zákaz vychádzania by sa mohol sprísniť, a to formou SMS správ. "Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať, a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon," priblížil.