Vlhová sa dočkala pódia aj v kĺzavých disciplínach: Prvé slová v cieli super-G

Konečne to vyšlo! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) dosiahla premiérové pódiové umiestenie v kĺzavých disciplínach Svetového pohára.

V pondelkovom super-G v nemeckom Garmisch-Partenkirchene obsadila druhé miesto, keď nestačila iba na favorizovanú Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú. Za víťazkou zaostala o 28 stotín sekundy, tretia skončila už s väčším odstupom Rakúšanka Tamara Tipplerová (+0,74). Vlhová si udržala vedúcu priečku v celkovom poradí SP, na druhú Gutovú-Behramiovú má momentálne náskok 42 bodov.

Vlhová vylepšila svoj dosiaľ najlepší výsledok v super-G, pred rokom skončila v talianskom La Thuile štvrtá. Dosiahla 41. pódiové umiestenie v prestížnom seriáli.

"V prvom rade sa veľmi teším, že mi to konečne vyšlo na to pódium. Už v predošlom super-G som bola k nemu blízko. Dnes som išla do toho naplno. Vedela som, ktoré pasáže mám ako prejsť. Spravila som všetko tak, ako som mala. Boli tam malé chybičky, ale to sú už detaily. Cítila som sa veľmi dobre, sústredila som sa na to, aby som pustila lyže. Vyšlo to, veľmi sa teším z druhého miesta," povedala Vlhová pre RTVS.

Trať, ktorú staval švajčiarsky tréner, bola podstatne rýchlejšia ako v sobotu, brány boli menej zavreté. Víťazka sobotného super-G Gutová-Behramiová mala výborný štart, už na prvom medzičase si vypracovala náskok 36 stotín na priebežne vedúcu Nórku Kajsu Vickhoff Lieovú. V strednej technickej pasáži ešte zrýchlila, na druhom medzičase viedla už o deväť desatín a tento náskok si ustrážila až do cieľa. Z ďalších pretekárok sa jej dokázala priblížiť jedine Vlhová. Od úvodu pustila lyže, v rýchlych zákrutách si držala optimálnu líniu a nebyť zaváhania po druhom medzičase, mohla ohroziť aj čas vedúcej Švajčiarky. Na treťom medzičase strácala na Gutovú-Behramiovú iba 12 stotín, v závere jej manko ešte trochu narástlo.