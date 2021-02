Čína hlási najmenej infikovaných od 8. januára: Experti WHO pokračujú vo výskume

Čína zaznamenala za predošlý deň najnižší denný prírastok počtu infikovaných novým koronavírusom za viac ako tri týždne. Informoval o tom v pondelok na svojej webstránke denník The Guardian s odvolaním sa na údaje tamojších úradov.

Čínsky národný zdravotný výbor uviedol, že v krajine zaevidovali 42 nových prípadov nákazy, čo je o 50 menej než predchádzajúci deň a zároveň najmenej od 8. januára, keď úrady hlásili za deň 33 infikovaných. Nových potvrdených bezpríznakových prípadov pribudlo 16, čo je o tri menej než o deň skôr. Uvedené údaje nezahŕňajú prípady z Macaa a Hongkongu, ktoré nahlasujú denné bilancie samostatne.

Z nových prípadov pochádza 22 z provincie Chej-lung-ťiang na severe krajiny, kým v provincii Ťi-lin na čínskom severovýchode hlásia 10 infikovaných. Deväť prípadov bolo podľa úradov zavlečených zo zahraničia. Úrady napriek poklesu denných prírastkov nakazených naďalej vyzývajú ľudí, aby v súvislosti s oslavami čínskeho lunárneho Nového roka - pripadajúceho na 12. februára - necestovali. V súvislosti s oslavami tohto sviatku sa totiž každoročne v krajine presúvajú stámilióny ľudí.

Podľa odhadov by však mala byť mobilita obyvateľov počas obdobia prázdnin až o 60 percent nižšia v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, keď ešte v Číne neplatili žiadne obmedzenia týkajúce sa voľného pohybu osôb. Koronavírus prvýkrát zaznamenali koncom roka 2019 v stredočínskom meste Wu-chan, následne sa rozšíril do celého sveta, pričom za vyše rok sa ním nakazilo viac ako 103 miliónov ľudí a vyžiadal si aj vyše 2,2 milióna úmrtí.

Časť vedcov sa domnieva, že koronavírus pochádza z netopierov, pričom najskôr sa rozšíril na trhovisku so živými zvieratami vo Wu-chane, kde sa ako potraviny predávajú aj divé zvieratá. Čína sa bráni tvrdeniami, že Wu-chan bol síce miestom, kde zaznamenali prvé ohnisko nákazy, vírus však odtiaľ nemusí nevyhnutne aj pochádzať a mohol byť do krajiny zavlečený v dovážaných potravinách. Odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí skúmajú pôvod nového druhu koronavírusu, navštívili v nedeľu dve trhoviská vo Wu-chane, kde sa pred vyše rokom objavili jedny z prvých ohnísk nákazy.

Medzinárodná skupina expertov predtým navštívila vo Wu-chane aj dve nemocnice, ktoré patrili k prvým, kde liečili pacientov s ochorením COVID-19. V pondelok odborníci navštívili wuchanské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Po návšteve jeden z členov tímu Peter Daszak novinárom povedal, že išlo o "skutočne dôležité a prínosné stretnutie". Podľa agentúry AFP však experti ďalšie podrobnosti neposkytli.