Na Pellegriniho sa valí špina z každej strany! Danko to už nevydržal: Bol si silný preto, lebo sme ťa kryli

Peter Pellegrini dostal ďalšiu tvrdú ranu. Tentokrát od Andreja Danka (SNS), ktorý ho vo videu na sociálnej sieti rozhodne nešetril.

Známy politik Andrej Danko sa vyjadril k aktuálnej situácii ohľadom predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho. Ten sa už niekoľko týždňov pokúša o referendum. Najnovšie vyšli informácie o tom, ako počas zákazu vychádzania navšívil prevádzku krajčírstva a keď bol premiérom letel vládnym špeciálom do Drážďan za štátne peniaze. Predseda strany SNS to už nevydržal a podal si známeho politika. "Máš úžasný boží dar. Keď sa usmievaš, ľudia si vždy myslia, že hovoríš pravdu. No len ty a ja vieme, že vo veci referenda to tak nie je," uviedol Danko.

Ten si k srdcu zobral predovšetkým vyjadrenia Pellegriniho, ako nikto nič nerobí, prišom SNS mu ponúkala už predtým pomoc ohľadom tejto záležitosti. "Chápem tvoju ingoráciu, bývalej politickej strany Smer-SD a SNS. Nesmieš však zabudnúť, že najmä bez Roberta Fica by si nikdy nebol predseda vlády," vysvetlil. Dodal, že sa nečuduje rekaciám predsedu Smeru-SD, nakoľko financoval Pellegriniho, držal za ruku, kryl ho a pomáhal mu.

"Dnes máš vlastnú politiku. Budeš musieť verejnosti dokázať a ukázať, z čoho ju financuješ. Z čoho chceš financovať referendum? Nezabúdaj však aj na príbeh Rada Procházku. Nezabúdaj na to, že opozícia nespí. Bol si silný preto, lebo sme ťa kryli. Veľa vecí ostane medzi nami, Peter. A len ty vieš, prečo si letel do Dražďan," povedal Danko. Podľa neho nemá momentálne inú šancu, než povedať úplnú pravdu, nakoľko sa v súčasnosti preverujú všetky lety. "Vždy hovoríš - padni, komu padni," dodal.