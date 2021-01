Trate pri Dobšinskej ľadovej jaskyni: Slovenský raj bežkovania!

Užívajú si prírodu! Bohatá nádielka bielej periny pri Dobšinskej ľadovej jaskyni pozýva do prírody nejedného milovníka zimných športov.

Mestské lesy (ML) Dobšiná pravidelne upravujú štyri bežkárske trate, aby si mohli tamojší lyžiari užiť aj počas pandémie v čarokrásnom prostredí Slovenského raja. Takmer -22 °C vylákalo von nejedného amatérskeho športovca.

V obci Stratená (okr. Rožňava) namerali zo stredy na štvrtok najnižšiu teplotu na Slovensku, mínus 21,4 °C. Napriek arktickým mrazom však trate pravidelne upravujú pomocou ratraka, aby si stopu mohli vychutnať všetci lyžiari, ktorí tam v rámci okresu zavítali. „Trate upravujeme pravidelne podľa počasia, ale najmä na víkend, aby si bežkári prišli na svoje. Za posledné dni nám tu napadlo vyše 30 centimetrov snehu, čo veľmi pomohlo stavu tratí a prilákalo zopár otužilých bežkárov,“ prezradil konateľ ML Marcel Kollárik, ktorý sám úseky s ratrakom upravuje a zaberie mu to najmenej dve hodiny. „Trate by mali byť ako menčester, lebo sú určené pre širokú verejnosť. Občas nám tu trénujú aj športové kluby z okolia Popradu či Revúcej, nielen bežkári. Terén a podmienky si všetci pochvaľujú, lebo okrem štyroch okruhov ponúkame stopy aj ďalej smerom do krajiny. Klasickým turistickým bežkárom napríklad slúži dlhší, až 20-kilometrový úsek na južnej hranici národného parku,“ dodal Kollárik s tým, že aj počas pandémie sa tu objavujú miestni turisti, ktorí vzorne dodržiavajú preventívne opatrenia, a najmä rozostupy. Výnimočnosťou tohto pomerne malého územia je to, že sa tu nachádza viacero prírodných rezervácií - Ostrá skala, Duča, Hnilecká jelšina, ale aj Stratenská jaskyňa či Dobšinská ľadová jaskyňa.

Profesionálne trate

Trate sa pôvodne v minulosti využívali na preteky organizované Slovenským lyžiarskym zväzom, teraz slúžia najmä rekreačným bežkárom. Cez program Terra Incognita projekt podporil Košický samosprávny kraj. Celkové náklady na označenie tratí, výrobu altánku z dreveného masívu, informačnej tabule s mapou a premostenie potôčika dosiahli 15 500 eur. Areál bežeckého lyžovania sa nachádza v obci Stratená, časť Dobšinská

ľadová jaskyňa. Trate sú dlhé 2,4, 2,8, 3,5 km a najdlhšia meria 4,5 km.

Sú situované do otvoreného terénu po pasienkoch a lúkach pod Ostrou skalou