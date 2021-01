UEFA má pre EURO viacero záložných plánov: O divákoch na tribúnach však mlčí

Vedenie UEFA síce neustále opakuje, že chce - hoci s ročným odkladom - osláviť 60. výročie vzniku svojho šampionátu tak, ako si to naplánovali: v dvanástich krajinách. Minulý týždeň to opäť zopakoval podpredseda UEFA Aleksander Čeferin.

Z Nyonu však unikli informácie, že generalita európskeho futbalu už má aj scenár číslo dva pre prípad, že by sa do júna nepodarilo koronavírusovú pandémiu pribrzdiť natoľko, aby sa EURO mohlo hrať naprieč celým kontinentom.

Od okamihu, keď sa šampionát vlani odložil, prichádzali rôzne informácie o rôznych scenároch. Od tej, že by sa hralo na jednom mieste cez tú, že by sa hralo podľa vzoru minuloročnej Ligy majstrov až po tú najnovšiu, že sa bude hrať v štyroch krajinách. O tom, že by sa muselo hrať bez divákov, je zatiaľ ticho. Samozrejme, aj s týmto variantom UEFA ráta, ale chce vyčkať do apríla, ako sa situácia v Európe vyvinie a koľko percent populácie sa podarí zaočkovať proti covidu. Reportéri The Times hovoria o niekoľkých scenároch aj v prípade diváckych obmedzení.

Toto chce UEFA:

EURO sa bude konať od 11. júna do 11. júla v 12 krajinách, aby Európa oslávila 60. výročie vzniku svojho šampionátu. Hralo by sa v mestách Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, Kodaň, Mníchov, Rím, Petrohrad, Budapešť, Londýn, Baku a Bukurešť.

Toto je záložný plán:

Hralo by sa v známom termíne, ale nie v jednej krajine či v jednom meste podľa vzoru záverečnej fázy Ligy majstrov, ale v štyroch krajinách. Pritom sa spomínajú tieto krajiny: Anglicko, Nemecko, Portugalsko a Rusko.