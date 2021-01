Toto mu Lukáš Latinák nikdy nezabudne: Trpká spomienka na to, čo mu vyviedol Ady Hajdu

Dôležitosť správnej výslovnosti. Lukáš Latinák (43) je známy najmä vďaka účinkovaniu v zábavnej šou Partička. Herec je pôvodom z obce Hriňová (okres Detva), kde sa v hovorovej reči prísne mäkčí. A práve preto je veľmi háklivý na to, aby ľudia jeho priezvisko vyslovovali správne. Mäkko.

A so spomínaným mäkčením súvisí aj jeho vtipná prezývka, ktorú mu vymyslel ešte počas školských čias herec Ady Hajdu (57).

Lukás Latinák je jeden z hercov, ktorý vie publikum počas vystúpení poriadne rozosmiať. A vtipné príhody sa s ním zjavne nesú už celé roky. Keďže pochádza z obce, kde sa v hovorovej reči prísne mäkčí, rozdiely počuli aj doma, ale aj v Bratislave.

„Keď som prišiel z Bratislavy, tak doma ma zvozili, že pritvrdzujem, lebo sa niečo nalepilo na mňa zo školy. A keď som sa po víkende vrátil z domu zase do Bratislavy, tak sa všetci chytali za hlavu, ako to všetko zmäkčujem. Prvý ročník ma volali, že Ďeli, lebo Ady Hajdu vymyslel, že tento, akože ja, zmäkčí aj Deli tyčinku na ,Ďeli´,“ prezradil so smiechom herec v relácii Boris a Brambor.