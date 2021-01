Studená sprcha pre Fica: Odpoveď Transparency International ho určite nepotešila

Centrála organizácie Transparency International (TI) v Berlíne po podnete predsedu strany Smer - Sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica nepodnikne žiadnu nápravu vzhľadom k aktivitám svojej slovenskej pobočky.

Ako na sociálnej sieti uvádza Transparency International Slovensko (TIS), v stanovisku, ktoré zaslala aj Ficovi, centrála konštatuje, že na to nevidí dôvod.

„Po podrobnom preskúmaní tém, ktoré ste nadniesli, konštatujeme, že TIS konala s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi kľúčovými hodnotami a misiou. Jej činnosť nepovažujeme za politicky predpojatú,“ napísal v stanovisku expremiérovi výkonný riaditeľ organizácie Daniel Eriksson. Podľa TIS centrála pred vydaním stanoviska od nich zisťovala, čo napísali, ako vyvodili dané závery a aké postavenie v boji proti korupcii má bývalý premiér. „Zaslali sme im všetky naše výstupy, ktoré Robert Fico kritizoval,“ uviedla TIS.

Fico zaslal začiatkom januára sťažnosť na aktivity TIS do centrály organizácie v Berlíne. Tvrdil v nej, že Transparency International si váži, ale slovenská pobočka popiera hodnoty boja proti korupcii, nekriticky podporuje vládu a zasahuje do politickej diskusie. Nepáčilo sa mu napríklad aj to, že TIS verejne podporila a odsúhlasila podľa neho netransparentný nákup desiatich miliónov kusov antigénových testov z októbra 2020 a ďalší nákup 2,6 milióna kusov z decembra 2020.