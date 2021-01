Senica chce oslavovať so zvučným súperom: Besiktas Istanbul na Záhorí?

Slovenský tím FK Senica a 15-násobný turecký majster Besiktas Istanbul už spečatili vzájomnú spoluprácu. Tá bude zahŕňať viaceré oblasti.

Vylúčené nie sú ani jednotlivé hráčske výmeny medzi oboma klubmi. Informoval o tom oficiálny web FK Senica.

Prezidenta a majiteľa FK Senica Oldřicha Dudu sprevádzali na pracovnej ceste v Turecku spolumajiteľ klubu Peter Hasoň, športový riaditeľ Filip Holec a kapitán mužstva Juraj Piroska.

"Na stretnutiach s predstaviteľmi Besiktasu sme sa dohodli na tom, že naše kluby budú spolupracovať na poli skautingu, kde budeme komunikovať s Besiktasom o hráčoch z ich skautingovej databázy, ktorí by mohli teoreticky pred príchodom do Besiktasu prejsť našim mužstvom. Budeme mať vzájomnú výmenu mládežníckych trénerov na stáže. Na pobyty do akadémie Besiktasu si turecký klub môže vybrať našich najtalentovanejších hráčov z akadémie. Zároveň my budeme mať možnosť sledovať hráčov z ich tímu do 19 rokov, ktorí prechádzajú do seniorského futbalu a nie sú zatiaľ na úrovni veľkoklubu. Ide o tureckých reprezentantov, ktorí môžu hrať bez problémov seniorský futbal u nás," informoval Filip Holec, športový riaditeľ FK Senica.

Nové vedenie FK Senica sa rozhodlo v lete vsadiť na československú filozofiu klubu. Môže prípadná spolupráca s Besiktas Istanbul čiastočne pozmeniť toto rozhodnutie a výraznejšie ovplyvniť národnostné zloženie v kabíne A-mužstva? "Nemyslím si, že budeme zahltení tureckými hráčmi, mala by to byť obojstranne prospešná spolupráca, kedy my môžeme pomôcť im a oni môžu pomôcť nám. Je to podľa mňa veľký znak toho, že náš klub napreduje správnym smerom," povedal Holec.

V tomto roku oslávi FK Senica sté výročie založenie klubu, pri tejto príležitosti je v hre aj priateľský zápas Besiktasu na Záhorí. "Rokujeme aj o tom, že Besiktas by mohol byť našim súperom pri príležitosti 100. výročia nášho klubu. Celý tento proces vznikol vďaka bývalému hráčovi Zbrojovky Brno Gökmenovi Koremu, ktorý nám pomohol s organizáciou celého tohto stretnutia. Veríí tomu, že je to začiatok prospešného partnerstva," dodal Holec na webe fksenica.sk.

FK Senica je po jesennej časti futbalovej Fortuna ligy 2020/2021 na predposlednom 11. mieste tabuľky so ziskom 17 bodov.