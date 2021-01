Spevák a skladateľ Bystrík nezaháľal ani počas pandémie koronavírusu a fanúšikov potešil novinkou Hej, dievča, ku ktorej stihol nakrútiť aj videoklip - a nie len tak ledajaký! Do čiernobieleho klipu k romantickej skladbe si prizval aj svoju manželku Mišku, ktorá dostala skutočne príjemnú úlohu. Svojho manžela si v klipe nielen vyobíjmala, no aj obliekla, hoci pôvodný úmysel bol celkom iný. Ak by ste si však mysleli, že pieseň zložil pre ňu, ste na omyle! Za všetkým je totiž krásna plavovláska!