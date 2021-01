Očkovacie preukazy sa stávajú realitou: Krajiny Európskej únie prijali usmernenia

Členské štáty EÚ prijali vo štvrtok s podporou Európskej komisie (EK) usmernenia o preukazovaní očkovania na lekárske účely. Ich prijatie žiadali premiéri a prezidenti členských krajín EÚ počas decembrového i januárového videosummitu.

Cieľom usmernení je podporiť interoperabilitu osvedčení o očkovaní, čo znamená, že očkovacie preukazy by mali byť jednotné a mali by obsahovať minimálny súbor údajov potrebných pre každé osvedčenie. Mala by sa ich prostredníctvom zaistiť aj kompatibilita s už existujúcimi vnútroštátnymi riešeniami a tiež prísna ochrana osobných údajov ich držiteľov.

Usmernenia stanovujú rámec, ktorým sa zabezpečuje pravosť a integrita očkovacích preukazov a týkajú sa tak papierovej, ako aj digitálnej formy certifikátov. Na ďalších spresneniach a opatreniach na ochranu údajov sa dohodnú členské krajiny prostredníctvom siete eHealth.

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová privítala usmernenia o dôkaze očkovania na lekárske účely a uviedla, že eurokomisia je v tejto oblasti pripravená na spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) s cieľom rozšíriť tento nástroj na celosvetovej úrovni. "Interoperabilné očkovacie preukazy budú dôležitým nástrojom pre občanov počas pandémie, ale aj po jej prekonaní," vysvetlila komisárka v správe pre médiá.

Podľa jej slov by sa tieto preukazy, respektíve ich forma, mohla v budúcnosti použiť aj ako základ na preukázanie zaočkovania aj na iné ochorenia.