Vyhne pri Banskej Štiavnici: Vodnému raju hrozí to najhoršie!

Hadím kúpeľom zo 14. storočia hrozí to najhoršie. Pandémia koronavírusu sa podpísala aj na jedných z najstarších kúpeľov na Slovensku.

Vodný raj Vyhne, ktorý je známy aj pivným kúpeľom, doslova bojuje o prežitie a zrejme bude musieť prepustiť svojich zamestnancov. Podpora od štátu stačí len na prevádzku, na mzdy už neostávajú žiadne peniaze. Problémom je to, že kúpele patria obci, nie súkromníkom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Kedysi vychýrené kúpele uprostred nádherných Štiavnických vrchov, v oblasti známej svojimi liečivými termálnymi prameňmi, dnes zívajú prázdnotou. „Vlani sme z 365 dní mali otvorené len 182 dní. Ostatné dni sme mali zatvorené na príkaz Úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika a práve to je problém. Doposiaľ sme totiž neboli odškodnení tak ako klasický podnikateľský subjekt,“ ozrejmuje Dušan Lukačko, prednosta Obecného úradu Vyhne, ktoré Vodný raj vlastnia.

Dostávajú financie z ministerstva dopravy len na prevádzkové náklady, no nie na zamestnancov. „Je to len preto, že sme subjekt verejnej správy. Prečo by však pre to mali trpieť naši zamestnanci?“ krúti hlavou prednosta.

Majú 60 % z platu

Snažilo sa im pomôcť aj Združenie miest a obcí Slovenska, zatiaľ však neúspešne. Z 13 zamestnancov už museli dvoch, ktorí boli na dobu určitú, prepustiť. Ostatní jedenásti dostávajú 60 % z platu. „To sú príbehy 11 rodín. Kto bude za zodpovedný? Lebo to vyzerá tak, že ich budeme musieť prepustiť a po 765 rokoch kúpele, z ktorých sa stal moderný vodný raj, budeme musieť zatvoriť,“ hovorí smutne Lukačko.

Nešťastná je aj manažérka prevádzky Zdena Lipjanska, ktorá v kúpeľoch pracuje dva roky. „Všetci naši zamestnanci sú teraz na čiernej listine. Dostávame 60 percent z platu, je to ťažké pre všetkých, či pre slobodnú mamičku s deťmi, alebo pre ženy pred dôchodkom,“ objasňuje Zdenka, ktorá sama má tri deti a strata práce by sa jej veľmi dotkla.

„Veľmi ma mrzí, že som musela prepustiť masérku a čašníčku, ktoré tu odpracovali celé leto. Neviem si predstaviť vyhodiť ostatných. Sme ako jedna rodina, títo ľudia tu robia roky a môžeme sa na nich spoľahnúť,“ povie prevádzkarka. Nový Čas oslovil aj ministerstvá dopravy a práce, no do uzávierky sa nevyjadrili.