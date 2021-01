Po hrozivej nehode má Cmorej dôvod na radosť: Narodil sa mu synček! Vtipná reakcia tanečníka

Chvíle strachu a napätie vystriedali pocity šťastia a lásky! Známy tanečník a choreograf Laco Cmorej (41) mal v polovici novembra vážny úraz.

Pri nakrúcaní videoklipu pre rapera Vec ho totiž na železničnej stanici v hlavnom meste zasiahol silný elekrický prúd. Talentovaný Laco skončil v rukách lekárov. Dobré správy prišli počas sviatkov, keď mohol Vianoce stráviť so svojou rodinou. A najnovšie sa rozrástla o nového člena - Cmorej má druhého synčeka!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Cmorej bojoval ako lev. Od novembra totiž ležal v nemocnici s rozsiahlymi popáleninami a zlomeninami. On sa však nevzdal a stále napredoval. Aj preto mohol stráviť Vianoce s milovanou manželkou Marcelou a so synčekom Samkom.

Tanečníkova láska nosila pod srdcom ich druhého potomka a v pondelok sa zaľúbenci dočkali. Narodil sa im synček Kamil. „Poď, dáme pokus spraviť tento ,svet‘ veselším, krajším, no hlavne lepším. Cmoreji v plnej zostaveeeeee,“ zverila sa na sociálnej sieti tanečníkova manželka a pridala aj vydarené zábery šťastnej rodinky. Samozrejme, nezabudla ani na svojho obetavého a starostlivého manžela. „Lacko, teba milujem najviaaac a ďakujem ti za najsilnejšiu ruku a plece. Podľa mňa si bol v minulom živote pôrodná babica. Láv ja gajs,“ neskrývala dojatie Marcela. Ich klbko šťastia malo 3 930 g a 54 cm. "Macka je hlavným hrdinom 12-hodinového “žúru” a rodila statočne, ukážkovo, bez kriku. Všetci sú zdraví...karneval sa môže začať," tešil sa hrdý otecko.

Zásah prúdu

Laco tak opäť prežíva pohodu a šťastie v kruhu svojich milovaných. Osudná nehoda na železničnej stanici v Bratislave ho totiž stála veľa fyzických, ale aj psychických síl. Po zasiahnutí elektrickým prúdom so silou 20-tisíc voltov ležal v umelom spánku. Našťastie pri ňom stáli všetci anjeli a on sa z toho dostal. Liečba a následné rehabilitácie mu pomáhajú a je na dobre ceste, aby začal opäť robiť to, čo miluje - tanec.