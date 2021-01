Od Kotlebu utekajú viacerí poslanci: Kam povedie rozpad u fašistov? Dva scenáre vývoja!

Po voľbách nevydržali ani rok. Extrémistická Ľudová strana Naše Slovensko, ktorú mal donedávna pevne v rukách Marian Kotleba (43), sa rozpadá.

Ešte vo februári získali 17 poslaneckých mandátov, no po novom ich v klube zostane len deväť. Odídenci na čele s europoslancom Milanom Uhríkom (36) vyčítajú svojmu dlhoročnému vodcovi, že stranu premenil na totalitnú, keďže si uzurpoval takmer neobmedzené právomoci. Pôjdu teraz do vlastnej strany?

Celkovo ide o šiestich poslancov, z ktorých verejnosť pozná najmä odsúdeného rasistu Milana Mazureka (26), neonacistického speváka Ondreja Ďuricu (43) či Černákovho vojaka Miroslava Suju (43). Fašistickým poslancom začalo prekážať, že Kotleba sa za vodcu už nielen označoval, ale reálne sa ním v strane stal. Na začiatku januára zmenil stanovy tak, aby sa stal v podstate neodvolateľným a mohol svoju funkciu vykonávať povedzme aj z väzenia. Práve to mu hrozí, keďže sa čaká na verdikt Najvyššieho súdu po tom, čo ho prvostupňový rozsudok poslal do basy na 4 roky a 4 mesiace.

Prečo odchádzajú

Vodca odídencov Milan Uhrík vysvetľuje, že keď vstupoval do strany, tak neniesla ešte ani Kotlebovo meno. Hovorí, že teraz rozmýšľali niekoľko týždňov, počas ktorých zvažovali okolnosti. „Rozhodnutie zmeniť pôvodne ľudovú stranu na stranu jediného muža musím rešpektovať, avšak ako zástanca tímovej spolupráce sa s tým jednoducho nedokážem stotožniť,“ skonštatoval Uhrík.

Čo bude so šesticou ďalej? Uhrík avizuje, že to nie je ich koniec v politike a idú sa vydať „radšej vlastnou cestou“. „Budeme bojovať razantne, ale zároveň bez zbytočných a nič neriešiacich provokácií, ktoré by nás odsúdili na večnú opozíciu a večnú izoláciu,“ dodal. Odchádzajúci Ďurica so Sujom tvrdia, že nechcú hovoriť nič konkrétnejšie. „V nasledujúcich dňoch veľmi radi budeme hovoriť podrobnejšie, ale teraz určite nie,“ povedal.

Neobmedzený vodca

Už minulý týždeň vysvetľovali, že nesúhlasia s rozhodnutím delegátov, ktorí odhlasovali zmenu stanov, ktorá mení spôsob fungovania predsedníctva a dáva predsedovi všetky kompetencie. „Z praktického hľadiska tak predsedníctvo stratilo význam a stalo sa len čisto pro forma orgánom,“ objasnil Mazurek. O zmenách dopredu nevedeli a dozvedeli sa ich len náhodou. „Nedokážem si nijako vysvetliť, prečo nám to zatajili, prečo nám takto klamali…“ hovorí smutný Mazurek. Teraz dodal, že názorové rozdiely na fungovanie strany medzi nimi a predsedom sú už také veľké, že ich považujú za neprekonateľné.

Kotleba reaguje

Kotleba po vzbure svojich straníkov povedal, že nie každý zo skupiny odídencov sa pre ukončenie členstva rozhodol z vlastného presvedčenia. Hovorí, že za rozhodnutím mohlo byť naliehanie či nátlak. Zároveň si myslí, že v niektorých prípadoch môže prísť k revidovaniu rozhodnutia. „Situácia sa bude vyvíjať, tá skupinka sa možno upraví,“ povedal Kotleba, ktorý za iniciátora revolty označil poslanca Eduarda Kočiša. Nevylučuje, že s niektorými odchádzajúcimi členmi by si vedel predstaviť spoluprácu aj v budúcnosti. O tom, či pôjdu cestou vlastného politického subjektu, však nemá vedomosť a ani o tom nechce špekulovať. Už po voľbách klub ĽSNS opustili traja poslanci okolo tzv. vetvy kuffovcov strany KDŽP, ktorá s nimi kandidovala.