Remišová vs. Matovič: Dostala trest za nesúhlas so skríningom? Rázna reakcia premiéra!

Potrestal ju, pretože s ním nesúhlasila?

Vicepremiérka Veronika Remišová (44) sa vzoprela proti plošnému testovaniu premiéra Igora Matoviča (47) a ako jediná členka vlády zaň nezahlasovala. Zhodou okolností o dva dni na to dostala list so zaujímavým obsahom. Úrad vlády jej pripomenul, že sa má do júna vysťahovať. Vzhľadom na povahu šéfa vlády sa tak vynára otázka, či išlo o pomstu, alebo len o náhodu.

Remišová spolu so svojou stranou Za ľudí dopredu avizovala, že plošné testovanie nepodporí, pretože by podľa nej malo byť len v ohniskách. Išla tak proti Matovičovi, ktorý si napokon, ako aj v minulosti, presadil skríning na celom Slovensku a každého, kto s ním nesúhlasil, počastoval štipľavou poznámkou. Dva dni po svojej „vzbure“ dostala vicepremiérka podľa ereport.sk od šéfa Úradu vlády SR Júliusa Jakaba list s upozornením, že sa jej v júni tohto roka končí nájomná zmluva a má sa vysťahovať.

Vicepremiérka sa k veci nechce príliš vyjadrovať. „Ja by som z toho nerobila senzáciu,“ povedala s tým, že aj keď je situácia v koalícii napätá, ide o bežný postup. S partnermi má vraj normálny pracovný vzťah. Rovnako skúpy na slovo je aj Matovič. „Prosím, obráťte sa na vedúceho Úradu vlády. Nič o tom neviem. Dík,“ povedal nám Matovič, ktorý dáva od problému ruky preč. O tom, že Remišová je v prenájme, vraj nevedel.

Úrad vlády spojitosť odmieta

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga je zhovorčivejší. Remišovú si zastal. „Poviem to priamo - teória, že list poslaný vedúcim Úradu vlády SR ide z jedného krídla vládneho paláca na druhý dlhšie ako pár minút (tvrdia, že výpoveď z priestorov poslali Remišovej ešte pred konfliktom, čo by znamenalo, že k nej oznam išiel cca 3 či 4 dni), je mi ťažko uveriteľná. Rovnako ako téza, že premiér o ničom nevie,“ hovorí Šeliga s tým, že je jedno, či ide o náhodu, alebo pomstu, keďže na verejnosti to vyzerá strašne a smejú sa im, že sú amatéri.