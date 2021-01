Pastrňák sa vracia do hry: Nastúpi už proti bývalému kapitánovi Chárovi?

Český hokejista David Pastrňák by sa mohol premiérovo v novej sezóne objaviť v drese Bostonu už v sobotňajšom dueli zámorskej NHL na ľade Washingtonu.

Elitný útočník po zotavení sa po operácii bedrového kĺbu od pondelka naplno trénuje s tímom a jeho návrat do zostavy sa blíži.

Chirurgický zákrok absolvoval Pastrňák v septembri a na ľad sa mal pôvodne vrátiť až v polovici februára. Rekonvalescencia však v jeho prípade trvala kratšie. "Konečne," povedal český útočník po prvom tréningu bez dresu, ktorý ho dovtedy označoval ako "nekontaktného" hráča. "Dlho som bol bez hokeja, už je to viac ako štyri mesiace a musím si trochu zvyknúť. Ale veľmi sa teším, že sa to blíži," vyhlásil Pastrňák pre zámorské médiá.

Kouč Bruce Cassidy by ho chcel zaradiť do prvého útoku k Patricovi Bergeronovi a Bradovi Marchandovi. "Výrazne pokročil a uvidíme, ako to s ním počas týždňa bude vyzerať. Ak nebude mať žiadne ťažkosti, pocestuje s nami a zvážime jeho návrat do zostavy," uviedol Cassidy. Patrňák bol v uplynulej skrátenej sezóne spolu s Alexandrom Ovečkinom so 48 gólmi najlepší strelec súťaže.