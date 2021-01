Lekári varujú pred šialeným videom na TikToku: Ženy, v žiadnom prípade toto nerobte!

Ľudia už nevedia čo od dobroty! Používateľ TikToku zverejnil video, nad ktorým krútia hlavami aj lekári.

Tváričky ako z katalógu dnes zaplavujú sociálne siete. Ženy bažia po pleti bez vrások, hustých riasach a plných perách. Nečudo preto, že videá, ako dosiahnuť "dokonalý" vzhľad, majú svojich divákov.

Najnovšie sa na sociálnej sieti TikTok objavilo video mladíka, ktorý zdieľa návod na to, ako dosiahnuť plné pery. V celej procedúre figuruje použitie erekčného krému, ktorými si pery potiera!

Používateľ menom Jerry Mal, ktorého sleduje 26-tisíc ľudí, tvrdí, že ho inšpiroval film, ktorého názov si už nepamätá, píše ladbible.com. "V tom filme si dievča dalo na pery erekčný krém, vďaka čomu boli skutočne veľké, takže som to chcel vyskúšať," vysvetľuje.

Lekári však varujú pred touto "technikou". „Nanášanie erekčného krému na pery v snahe získať ich plnší tvar je úplne smiešne a môže to byť z mnohých dôvodov mimoriadne nebezpečné," uviedol lekár Ross Perry, pričom varoval pred možnou alergickou reakciou, bolesťou, pľuzgierami a nepríjemnými opuchmi. „Krém, ktorý sa dostane do tela, môže spôsobiť bolesti hlavy, problémy s krvným tlakom, a dokonca aj možné problémy so srdcom," vystríha lekár.