Aj automobilky občas radi experimentujú a investujú svoj čas a peniaze do niečoho, čo by ste od nich nečakali. Autá to rozhodne nie sú.

ČÍTAJTE VIAC: Je prekvapivé, čo všetko automobilky vyrábajú okrem áut (2. časť) Sane od BMW V roku 2012 strávila severoamerická divízia BMW viac ako rok navrhovaním saní pre americký olympijský tím. Svoje skúsenosti zúročili najmä pri výbere materiálov na ľahké sane pre dve osoby, ktoré vyrobili z uhlíkového vlákna. Zaslúžili sa tiež o nový dizajn, ktorý založili na skvelej aerodynamike. Výsledkom bolo tretie miesto na zimnej olympiáde v Soči v roku 2014. Noviny od Fiatu Automobilka Fiat kúpila v roku 1926 talianske noviny La Stampa, z ktorých urobila najväčšieho vydavateľa v Taliansku. Noviny viedli spor s líbijským vodcom, o ktorom bolo v roku 1978 zverejnených niekoľko satirických článkov. Ten sa Fiatu vyhrážal, že ak nevyhodí editora, dá značku na čierny zoznam automobiliek. Nakoniec sľub nedodržal aj napriek tomu, že Fiat neustúpil. V roku 2014 zlúčil Fiat noviny s inou značkou pod novú spoločnosť Italiana Editrice a v roku 2017 Fiat Chrysler Automobiles predalo svoje práva na La Stampa. Fordove priemyselné mesto Henry Ford vybudoval v Brazílii celé mesto, aby si zabezpečil gumu na autosúčiastky. Mesto s názvom Fordlandia sa začalo budovať v roku 1926 hlboko v Amazonskom pralese s domčekmi v americkom štýle. Bolo rozdelené na odľahlé oblasti pre brazílskych pracovníkov a amerických manažérov a nachádzal sa v ňom dokonca aj hotel pre návštevy. Projekt bol však veľkým sklamaním, keďže ľudia aj stromy boli náchylní na choroby, a tak mesto v roku 1934 opustili. O pár rokov neskôr mal ešte jeden pokus o vytvorenie mesta, avšak zistil, že jednoduchšie bude vyrábať syntetickú gumu. Dodnes vo Fordlandii žije okolo 3 000 obyvateľov. Mapové služby od Audi, BMW a Mercedes-Benz Aj keď zvyčajne sú konkurentmi, v roku 2015 sa rozhodli spoločne kúpiť mapové služby s názvom HERE od Nokie. Každý má v spoločnosti s názvom Navteq rovnaký podiel a veria, že im toto spojenectvo pomôže najmä pri autonómnych autách, ktoré sa už nebudú musieť podriaďovať pravidlám od Apple alebo Google. Robot od Hondy Honda má mnoho divízii, ktoré sa venujú kadečomu. Okrem výroby áut, motoriek, lietadiel, kosačiek, zasnežovačov a vodných púmp však vyrobili aj vlastného robota. Robot nazvaný Ashimo dokáže chodiť, behať, skákať a komunikovať s človekom. Pravidelne sa predstavuje verejnosti na celom svete a keď práve necestuje, je vystavený v centrále Hondy v Tokiu. Vlaky od Hyundai Pravdepodobne symbolicky k modelu Santa Fe sa vlakom značky Hyundai môžete dostať práve do Santa Fe v Novom Mexiku. Špeciálna divízia spoločnosti navrhuje a vyrába ľahké železničné vozidlá, rýchliky, dieselovo-elektrické lokomotívy a metro vlaky. Okrem toho Hyundai vyrába aj rôzne náradie, stroje pre výrobné linky, delostrelectvo, súčiastky do lietadiel a roboty. Azda najväčším výrobkom koncernu sú vrtné plošiny na ťažbu ropy. Multifunkčné Mitsubishi Pod názvom Mitsubishi nájdete naozaj všehochuť - stavbu výletných lodí, predávanie nehnuteľností, systém na predaj elektronických známok, rýchliky, dokonca sa realizujú aj v bankovníctve a baníctve. Bicykle a skútre Peugeot Peugeot začal s výrobou bicyklov už v roku 1882, kedy vyrábal napríklad aj trojkolky. Výroba áut a bicyklov sa oddelila až v roku 1926. Značka stále existuje ako súčasť skupiny Cycleurope a napríklad v takom Holandsku vlastní bicykel od Peugeotu snáď každý. Okrem toho Peugeot vyrába napríklad aj skútre. Káva Tonino Lamborghini Ferruccio Lamborghini predal svoju firmu v roku 1974 a na dôchodku sa chcel venovať poľovníctvu a vyrábať víno. Jeho syn sa rozhodol používať značku a logo na podporu predaja luxusných tovarov s talianskym dizajnom. Logo a názov značky tak môžeme vidieť na slnečných okuliaroch, hodinkách, kravatách, peňaženkách, ale aj v gastronómii ako značku kávy, čokolády, vodky a energetického nápoja. Zdroj: Autocar