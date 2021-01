Matka sa musela v štrnástich vzdať dcéry: Neuveriteľné zistenie po 50 rokoch!

Našli sa po 50 rokoch! Stratená dcéra sa objavila, keď to jej matka najmenej čakala.

Pauline Pedder (65) otehotnela príliš mladá. Keď ako 14-ročná porodila dcéru, jej rodina ju donútila sa bábätka vzdať. Po desiatkach rokov sa však rozhodla, že ju vypátra pomocou televízneho programu Long Lost Family, píše thesun.co.uk.

Matka sa zúfalo chcela stretnúť so svojou dcérou, a tak sa skontaktovala s televíziou, ktorá program produkuje. Moderátorka Davina McCall pomáhala Pauline pri hľadaní, čo sa jej aj podarilo a dcéru menom Carol Whitehead (51) našli.

Ukázalo sa však, že Carol už istý čas sledovala Pauline na stránkach sociálnych médií! Carol prezradila, že sa po smrti adoptívnej matky rozhodla pátrať po tej biologickej. Pauline vyhľadala na Facebooku a začala ju sledovať, no nechcela ju kontaktovať.

„Môj partner a priatelia sa ma snažili presvedčiť, aby som sa s ňou skontaktovala, ale nevedela som, ako by to vzala. Z jej fotografií na Facebooku som tiež videla, že má deti, a netušila som, či im o mne niečo hovorí. Nechcela som jej spôsobiť problémy tým, že sa objavím z ničoho nič. Chodila som na jej facebookovú stránku každých pár týždňov. Niekedy zverejňovala fotografie so svojimi dcérami, takže mi to pripadalo trochu čudné," vysvetlila Carol svoje pohnútky.

Matka s dcérou sa tak po toľkých rokoch konečne spojili a obe nemôžu byť za to viac vďačné.