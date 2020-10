Štyria bratia a tri sestry prišli pri tragickej nehode o rodičov: O tomto sa sirotám ani nesnívalo!

Život siedmich detí z Kalifornie sa výrazne zmenil po tragickej autonehode, v ktorej zahynuli ich rodičia. Štyria bratia a tri sestry boli vystavené adopcií a rozdeleniu, no zachránili ich manželia Pam (49) a Gary (52) Willis.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Spoločne vychovávali už päť vlastných potomkov, ale potom, ako si prečítali na Facebooku smutný príbeh súrodencov, začali konať. V roku 2018 došlo k tragickej autonehode, kedy vozidlo zišlo z diaľnice a prevrátilo sa nabok. Vyhasol kvôli tomu život otcovi (†42) a mame (†31) siedmich neplnoletých detí.

"Keď som videla správy o tých deťoch, bola som veľmi smutná. Pozrela som sa na ne a videla som, že potrebujú domov," povedala Pam pre metro.co.uk.

Skupina súrodencov, ktorú tvorí Adelino (15), Ruby (13), Aleecia (8), Anthony (7), Aubriella (6), Leo (5) a Xander (4) tak dostala šancu na druhý život. Pam chápala, koľko lásky potrebovali, pretože im už nikto nezostal. Každý týždeň volala do adopčnej služby, aby im dala najavo, ako veľmi sa chce o nich starať. A vyplatilo sa. Manželský párik si uvedomil, že si berú k sebe domov naozaj úžasných ľudí. Rozhodnutie nikdy neoľutovali. "Sme vďační, že máme možnosť robiť to, čo robíme a bola to veľká zábava, keď sme ich priniesli domov a povedali im, že toto bude už navždy ich domov. Všetci sú nesmierne šťastní a prejavujú nám vďaku za to, čo sme pre nich spravili," povedala adoptívna mama.

Pam a Gary boli súčasťou pestúnskej starostlivosti ešte pred tým. V tom čase sa však starali iba o jedno dieťa. V súčasnosti ich majú rovno sedem, nepozerajúc sa na ich päť dospelých potomkov a šesť vnúčat. Môžu sa chváliť naozaj veľkou rodinou.

V júni 2019 sa oficálne stali rodičmi dvanástich detí. Pam priznala, že spočiatku to nebolo ľahké, najmä kvôli nedôverčivosti, lenže časom ich vzťahy nabrali lepšie rozmery. V súčanosti tvoria rodinu už vyše roka a neboja sa hovoriť svojim pestúnskym rodičom "mama" a "otec". Skvelo vychádzajú aj so svojimi nevlastnými súrodencami, ktorí ich okamžite prijali.