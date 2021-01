Meteorológovia v Tatrách sa kvôli opatreniam nemôžu vyviezť lanovkou: Takto chodíme na Lomničák!

Ich cesta do zamestnania je nevšedná. V čase koronakrízy niektorí Slováci prešli na prácu z domu, ďalším sa znížil pracovný úväzok alebo o prácu, bohužiaľ, prišli.

Sú však aj takí, pre ktorých je samotný príchod do roboty adrenalínový. Pracovníci meteorologickej stanice Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa pre aktuálne korona opatrenia boria s odstavenými lanovkami. Ako sa teda dostávajú na najvyššie položené pracovisko na Lomnickom štíte(2 634 m n. m.)?

Na Lomničáku sú pracoviská s viacerými zamestnávateľmi. O prevádzku lanovky, budovy a kaviarne sa stará TMR so svojimi technikmi, strojníkmi a čašníkmi. V pôvodnej polovici budovy s lanovkou sa už 80 rokov nachádza pracovisko synoptickej meteorologickej stanice SHMÚ.

Vedeckú činnosť na našom druhom najvyššom vrchole zabezpečuje Slovenská akadémia vied od roku 1957. Má tu dve pracoviská - astronomické a pracovisko experimentálnej fyziky, kde sa vykonávajú merania, pozorovania a vedecké programy, ktoré sú súčasťou vedeckej svetovej siete.

Na Lomničák chodia väčšinou na týždňovky a vozí ich lanovka z Tatranskej Lomnice. Opatrenia hlavného hygienika však všetky lanovky odstavili. „Aj keď sme meteorológovia, počasie nevieme ovplyvniť, akurát tak pozorovať a predpovedať. A počasie je to, čo náš príchod a odchod ­z práce najviac ovplyvňuje. Teraz k tomu pribudli ešte korona opatrenia,“ začína rozprávanie dlhoročný pracovník Rastislav Mačura (59).

Nebezpečná námraza

Keďže lanovka v štandardnom režime nepremáva, museli si nájsť alternatívu. „Teraz v zime nás na Skalnaté pleso z Tatranskej Lomnice vozí snežné vozidlo - ratrak na prepravu ľudí. Zo Skalnatého plesa osobitne len pre pracovníkov na Lomnickom štíte vypravia lanovku na výmenu služieb, teda jednu jazdu hore a dole,“ vysvetľuje.

Ako sme sa však od jedného z technikov dozvedeli, lanovka má prísne predpisy na prevádzku a pred prvou jazdou musia prebehnúť merania a rôzne úkony, čo môže natiahnuť čas, kým sa dostanú na Lomničák. „Je jedno, či pôjde jednu jazdu, alebo bude premávať celý deň. Paradoxne pre lanovku to, že nepremáva, je veľmi zle. Jej opotrebenie a náchylnosť na technický problém je väčšia ako pri normálnej prevádzke. Najväčším nepriateľom lanovky sú však vietor a námraza. Vietor vie lanovku odstaviť aj na niekoľko dní. A námraza ju vie aj zničiť,“ vraví.

Nájdu sa však aj takí, ktorí v našich veľhorách do roboty idú prácnejšie. Šliapať na lyžiach do práce sme stret­li aj Ivana (62), astronóma-pozorovateľa, ktorý pôsobí na Skalnatom plese. „Zatiaľ som ani raz nepoužil ratrak na cestu do alebo z práce. Tých takmer tisíc výškových metrov zvládam zatiaľ po vlastných. Je to relax, psychohygiena a posilnenie kondície. Dnes je krásne počasie, ale nie vždy je to tak. Ak fúka poriadny vietor a k tomu sa ešte pridruží hmla, môže vám taká cesta do práce dať poriadne zabrať,“ skonštatoval.