Ako hodnotí súčasnú vládu Bugár? Nešetril kritikou: Niektorí ministri nezvládajú svoju úlohu

Vláda je zodpovedná za zvládanie pandémie. Je škoda, že na jeseň nevyhlásila tvrdší lockdown, ktorý by bol spojený s pomocou pre segmenty zasiahnuté koronakrízou.

Myslí si to bývalý predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Zdôraznil potrebu počúvať odborníkov, poukázal i na význam dôvery občanov vo vládu. Myslí si, že nie všetci členovia vlády si uvedomujú svoju zodpovednosť a nie všetci vládnutie zvládajú. Premiér by sa mal podľa neho menej starať o tlačové konferencie či sociálne siete a mal by začať vládnuť.

Bugár priznal, že lockdown je náročné riešenie. Napriek tomu si myslí, že mal byť na jeseň zavedený aj s pomocou pre dotknuté segmenty. "Pomoc buď príde neskoro, alebo neprichádza v takej výške, ktorá by zachránila prevádzky alebo podnikateľov," podotkol. Nemyslí si, že plošné testovanie je "atómovou bombou". Pripomenul, že prijímanie rozhodnutí je zodpovednosť vlády, ktorá však koncom roka otvorila lyžiarske strediská a bála sa obmedziť cestovanie medzi okresmi. "Nehovorím, že to je jednoduché riešenie," uviedol s tým, že ani vláda nemusí vedieť všetko, preto by mala počúvať odborníkov, ktorí nenaháňajú politické body, ale chcú riešiť problém. "Toto musí akceptovať každý rozumný politik," myslí si.

Na otázku, čo by poradil premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), odpovedal, že mu ťažko niečo odporúčať. "Keď si zoberiete odborníkov, vedcov, lekárov, ktorí sa nesnažia o získavanie politických bodov, keď majú iný názor, tak na nich zaútočí," povedal Bugár pre TASR. Poznamenal, že niektorí členovia vlády si zrejme zodpovednosť uvedomujú, niektorí však nezvládajú svoju úlohu. Či by pomohla rekonštrukcia vlády alebo výmena premiéra, podľa vlastných slov nechá na nich. "Bolo by lepšie, keby si členovia vlády uvedomili, že takto podkopávajú dôveru ľudí. A dôvera v čase pandémie je najdôležitejšia," skonštatoval.

Za detinské označil "vyhrážky" premiéra, že keby odvolali vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS), ktorý môže podľa slov Matoviča za tisíce úmrtí, mohla by sa rozpadnúť koalícia a vrátili by sa korupčníci. Bugár tvrdí, že niektorí ministri, najmä z OĽANO, v úradoch zo začiatku len "hľadali na predchádzajúcich ľudí nejaké svinstvá". To je podľa neho na vládnutie málo. Dodal, že ak niekto pochybil, mal by byť potrestaný, ale je to práca orgánov činných v trestnom konaní, nie ministrov. Negatívne vníma i vyjadrenia o skalpoch pri zadržiavaní rôznych osôb či niektoré výroky o smrti exprezidenta polície Milana Lučanského. Myslí si, že aj to podkopáva dôveryhodnosť vlády.

Bugár tiež hovorí, že dostal informácie z prostredia orgánov činných v trestnom konaní, že sa hovorí, že "treba niečo nájsť na Bugára a potom ho teatrálne zobrať". "Toto nie je o vládnutí. Toto je o pomste. Ja viem, že Matovič nezabúda. Hlavne po tom, ako som povedal, že ak si mám vybrať medzi Matovičom a smrťou, vyberiem si smrť," dodal Bugár.