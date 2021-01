Politický mediátor: Spor Matoviča a Sulíka je totálne cez čiaru, toto bola čerešnička na torte!

Konflikt v koalícii pretrváva a nezdá sa, že by v tejto chvíli občania krajiny videli svetlo na konci tunela. Zdá sa, že tu pomôže už len profesionálny mediátor. František Kutlík sa zaoberá aj mediáciou v politike a má v tomto smere dlhoročné skúsenosti. Ako vníma celú situáciu na našej politickej scéne?

Politické prekáračky predsedu vlády Matoviča a vicepremiéra Sulíka už nevydržala poslankyňa Jana Žitňanská a verejne sa vyjadrila, že situáciu by mohol upokojiť profesionálny mediátor. Vidíte to aj vy ako cestu?

Spor medzi premiérom a vicepremiérom už začína ísť totálne „cez čiaru“. Najmä v tejto zložitej dobe je doslova trestuhodné, že si to ani jeden z aktérov neuvedomuje. Tento národ má skutočne iné starosti, ako byť denne svedkom útokov a obviňovaní toho najťažšieho kalibru. Iste, každý vie, že medzi vládnucimi zoskupeniami a opozíciou to iskrí, o tom je koniec-koncov politika. Ale aby sa to dialo medzi stranami, ktoré sú pri kormidle? Absurdné! A k tomu čerešnička na torte v podobe odporúčania podpredsedu parlamentu strany Za ľudí, aby si obaja niekde „dali po hube“. To mi pripomenulo kedysi slovník iného podpredsedu NR SR, tragikomickej postavy našej politiky Jána Ľuptáka...

Aké skúsenosti majú s mediáciou v politike vo svete?

Vo svete je bežné, že v prípade bezvýchodiskového zabarikádovania sa politikov, respektíve totálneho vyhrotenia animozity a podpásových osobných útokov, si strany volajú mediátorov, ktorí im pomáhajú dostať sa zo slepej uličky. Sú to skutočne odborníci a uznávané osobnosti vo svojich profesiách. Mal som možnosť oboznámiť sa s ich prácou napríklad v izraelskom parlamente kneset, a, ako mi povedali, najväčším problémom v ich práci je prekonávanie interkultúnych a interreligióznych bariér v politických elitách.